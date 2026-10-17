V社确认正为 Steam Frame 头显开发全新头带：支持热插拔电池，升级音频表现

IT之家 10 月 17 日消息，Valve 向外媒 PCGamer 确认正为旗下 Steam Frame VR 头显开发一款全新头带，新款头带将配备支持热插拔的电池，以及平衡模式辐射器（BMR）驱动单元，旨在提供接近 Valve Index 头显离耳式扬声器的音质体验。

目前，Steam Frame 主要存在续航和音频两方面的改进空间。根据外媒 Road to VR 的评测，设备在混合使用场景下的续航时间约为 1 至 1.5 小时，可能难以满足长时间游玩需求。新头带如果支持热插拔电池，用户便有望通过更换电池延长使用时间，而无需等待设备充电。

音频方面，Steam Frame 内置扬声器的整体表现并不差，但由于扬声器集成在头显中，低频表现相对有限。新头带采用 BMR 驱动单元后，有望改善声音表现，为玩家提供更好的沉浸式体验。

至于这款头带何时上市、售价多少，以及热插拔电池和音频组件的具体规格，Valve 目前均未公布消息。与此同时，Steam Frame 的预订订单交付时间据报道已经延伸至 2027 年。如果 Valve 希望推出升级配件，仍需兼顾现有设备的供应情况。现阶段，官方确认的仅是相关产品正在开发中，具体上市计划还有待进一步披露。