阿维塔 T09 实车曝光，定位“50 万级科技新旗舰”

IT之家 10 月 17 日消息，阿维塔 T09 实车今日在社交平台曝光，该车于 9 月 8 日发布的第 411 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中完成申报，官方宣称该车是“50 万级科技新旗舰”。

IT之家从申报信息获悉，阿维塔 T09 为插电式混合动力运动型乘用车，提供两种动力版本，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm，前轮距 1726mm，后轮距 1740mm，额定载客 6 人，支持选装前格栅、轮辋、车顶玻璃、前保险杠、前底护板、黑色扰流板、后保险杠、后底护板、无电动踏板、电动踏板、行李架、黑色字标、窗框装饰亮条、无 D 柱 LOGO 标、裙板装饰件、双色车身，可选装 ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统 (EDR)。

IT之家注意到，两款车型动力系统参数有所区别：