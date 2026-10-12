阿维塔 T09 概念版旗舰 SUV 高清官图发布：水晶立标、晶钻阵列大灯，配备四激光雷达

IT之家 10 月 12 日消息，阿维塔 T09 概念版昨晚迎来全球首秀。新车作为阿维塔与华为乾崑联合设计的首款高端旗舰车型，新车设计灵感源于 VISION XPECTRA，配备四激光雷达。

阿维塔官方今日顺势放出了 T09 概念版旗舰 SUV 高清官图，直观展示了新车更多外观细节。

从官图可以看到，阿维塔 T09 概念版采用全新设计语言，晶钻阵列大灯搭配雕塑格栅，拥有“绛红”与“棉白”双拼车色；全新的 D 柱发光徽标与整体架构融为一体，车尾则配备修长的一体式晶钻尾灯。

新车内饰也迎来焕新升级，采用全新 Vortex 情感涡流设计，配备三联屏，互动屏幕向外拓展延伸至车门一体化布局，拓宽视觉边界的同时，也能让驾驶者可以用更好的视角看清信息。

目前，阿维塔 T09 已完成申报，提供两种动力版本，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm，前轮距 1726mm，后轮距 1740mm，额定载客 6 人。IT之家注意到，两款车型动力系统参数有所区别：

第一款搭载 JL469ZQ1 型号发动机，由重庆长安汽车股份有限公司生产，排量 1497 ml，功率 110kW，发动机最大净功率 105kW；前后驱动电机型号分别为 AYDM05/XTDM81，峰值功率分别为 180kW / 310kW；整备质量 2880kg / 2968kg，总质量 3505kg，最高车速 220km/h。

第二款搭载 JL478ZQ1 型号发动机，排量 1998 ml，功率 155kW，发动机最大净功率 150kW；前 / 后左 / 后右驱动电机型号分别为 AYDM05/ATDM05/ATDM05，峰值功率分别为 180kW / 225kW / 225kW；整备质量 3035kg，总质量 3630kg，最高车速 220km/h。

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