广汽埃安 Ray7 开启预售：华为 DriveONE 多合一电驱，12.88 万元起

IT之家 10 月 17 日消息，广汽埃安 Ray7 纯电轿车今日开启预售，共 5 款车型，预售价 12.88 万元起。
IT之家附价格信息如下：
530 后驱驾趣版 12.88 万元
530 后驱激光版 13.88 万元
702 后驱驾趣宁德版 13.88 万元
702 后驱激光宁德版 14.88 万元
702 后驱 EMB 激光宁德版 15.88 万元
该车提供仲夏紫、闪电黄、月辉银、风暴红、熔岩灰、云舒白、热带蓝车色，定位“大 5 米超级纯电轿车”，配备 3.6m 量子星环贯穿前后 LED 灯。
该车提供炽光竞驰、云纱暖米、极速赛道内饰，一体式运动座椅，前排一键 / 语音舒躺，配备高通骁龙 8295P 座舱芯片 +24GB LPDDR4 运存 +128GB UFS 闪存，15.6 英寸 2.5K 高清中控屏 + 车手互联全覆盖。此外，该车搭载同级最高半固态 192 线激光雷达以及同级领先一段式端到端大模型。
三电方面，该车搭载华为 DriveONE 多合一电驱，拥有同级领先 0.22Cd 低风阻，全新一代智能热管理系统，全球首发华为 DriveONE EMB 全电线控制动，同级首搭华为 iTrack 动态扭矩分配系统。