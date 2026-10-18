消息称苹果要求零售店员工劝退无预约顾客：iPhone Duo 首发日基本不卖现货

IT之家 10 月 18 日消息，据 MacRumors 报道，苹果部分直营店员工接到通知：需提醒顾客 10 月 23 日周五发售当天，若无预约，不要专程到店购买 iPhone Duo。

员工透露，公司明确告知：首发当日门店基本不会留给无预约顾客现货；工作人员需要主动劝阻没有预订单的到店客人，提醒他们此行大概率会空手而归。

苹果线上商城提示顾客，可以在 10 月 24 日周六再查询门店自提名额。预购开启时，线下到店自提预约曾短暂开放，随后就被直接关闭。

官方这条 10 月 24 日的提示，并不保证届时一定有货。目前还不清楚这项门店指引是否为全球统一执行。如果该要求严格落地，想买现货、绕开线上漫长排队周期的渠道就被堵死了（至少直营店如此）。

IT之家注意到，早在 iPhone Duo 正式发布前，供应链产能紧张的消息就已传出。9 月初，《日经亚洲》报道，8 月底这款机型日产量仅几百台；9 月下旬又接连遭遇新的生产故障。

本月早些时候，彭博社记者马克・古尔曼爆料，苹果一度因为产能不足，不得不考虑把发售时间推迟到 11 月。后续苹果勉强凑齐首批库存，才保证 10 月 23 日如期开售，但整体供货量依然极度紧张。

预购开启后，缺货问题彻底暴露：开售几分钟，发货时间就已经跳出首发日；仅仅 30 分钟，美国官网所有配置机型的发货日期全部排到次年 1 月 25 日。现在通过苹果官网下单，想要在圣诞节前拿到机器已经基本不可能。

苹果在接受《金融时报》采访时表示，市场热度“空前火爆”，同时正在尽全力加快发货。不过苹果始终没有公开说明，是否有门店会在首发日保留少量现货给散客。

iPhone Duo 国行起售价 15,999 元，首批预约订单将于 10 月 23 日开始交付。

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