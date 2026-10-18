华为 WATCH FIT 5 系列智能手表 HarmonyOS 7 版本 7.0.0.107SP10 发布，支持同步手机地震预警等

IT之家 10 月 18 日消息，华为官方宣布，HUAWEI WATCH FIT 5 系列智能手表的鸿蒙 HarmonyOS 7 版本 7.0.0.107SP10 已开始分批推送给公测版升级尝鲜报名入选成功的用户。
IT之家附华为 WATCH FIT 5 系列智能手表此次更新内容如下：
适配机型
HUAWEI WATCH FIT 5 （NKI-B19）
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro（NKI-B29）
版本更新日志
6.1.0.116SP11 / 6.1.0.116SP12 / 6.1.0.125SP15 → 7.0.0.107SP10 更新点：
【新增】
1. 系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录及计算器等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验
2. 新增 HarmonyOS 7 光穹表盘，柔和流光漫过盘面，光影层次细腻通透，将静谧和灵动凝于腕间
3. 新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，轻松打造好看又好玩的专属表盘
4. 情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情 (情绪健康应用> 设置 > 主题)
5. 新增腕上家庭空间，支持实时关注家人健康和运动数据，还可通过手表发送问候，随时传递对家人的关心 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)
6. 华为创新研究应用新增冠心病研究项目，可在手表侧直接启动冠心病风险评估（HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 支持）
7. 支持在手表侧激活脉搏波心律失常分析、心电图（心电图 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 支持）
8. 设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”，同时控制中心支持添加熄屏显示快捷入口
9. 支持同步华为手机地震预警消息，及时通知提升安全保障
10. 闹钟应用全新改版，带来更个性化的唤醒体验：
1) 支持闹钟铃声单独设置，您可自由更换闹钟系统铃声
2) 支持单个闹钟选择振动强度，同时振动支持与铃声同步，让振动节奏更贴合您的偏好 (闹钟> 新建或编辑闹钟 > 闹钟铃声 > 振动)
11. 滑雪运动涵盖户外双板、户外单板、越野滑雪、室内双板、室内单板五大模式，支持越野滑雪轨迹导入和分享、滑雪地图下载，让您尽享滑雪乐趣
12. 支持连接高阶功率计和骑行台，让每一次骑行训练都有据可依，科学提升骑行表现 (设置> 更多连接 > 运动健康设备管理)13. 锻炼记录新增 AI 解读按钮，需要时一键生成，不需要时不打扰
【优化】
1. 高尔夫功能体验提升，让您精进每一杆：（HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 支持）
1) 新增坡度补偿、击球距离功能
2) 半场报告页面支持暂存球局 3) 优化击球参考线显示逻辑，以及默认发球台选择和开球上球道体验
2. 优化骑行锻炼记录的坡度展示，支持上坡和下坡坡度区分，数据更清晰直观 3. 增强视频表盘的自定义能力，最多可添加 5 个自定义视频
需要注意的是，因版本限制，用户需要将手表先升级到 6.1.0.116SP11 / 6.1.0.116SP12 / 6.1.0.125SP15 版本，否则收不到版本推送。