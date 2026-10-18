外卖 3000 元榴莲实付 20 多元：商家空单交易骗取平台补贴，14 人落网

IT之家 10 月 18 日消息，据央视新闻报道，外卖平台满减、补贴等福利，本是惠及消费者、助力商户发展的举措，却被有些人动起了歪心思，在江西吉安警方侦破的一起案件中，犯罪团伙雇佣刷手、空单交易，骗取平台补贴，涉案金额上百万元。

今年 2 月，某外卖平台发现了一组极为反常的消费数据，有用户在一家水果店下单了总价 3000 多元的榴莲，而经过层层优惠叠加后，实际支付金额仅 20 多元。这样的情况在这家水果店并非个例，还有用户下单总价 1000 多元的冬枣、葡萄等水果，经过优惠后支付金额仅 170 余元。

平台发现，这些水果的标价都是正常的市场价格，之所以会有如此大的差价，一方面是平台推出的优惠券或补贴活动，另一方面是商家设置了大额满减券，而这恰恰是不合理的地方，因为如此大的满减力度，必得是亏本经营，商家为什么会这么做呢？平台认为这家水果店疑似通过刷单骗取平台补贴，于是向警方报案。

据江西吉安警方介绍，外卖平台有两部分的优惠：第一部分是平台给的补贴优惠。比如平台推出 98 折活动，最高减 60 元。3000 多元的订单，刚好就能优惠 60 元，这 60 元里，大约有 50 元是平台自己出的补贴。按照平台规则，这笔补贴原本是给买家的优惠，只要订单显示“交易完成”，平台就会自动把这 50 元打入商家的后台账户里面。第二部分是商家自己放的大额满减券，把实付金额压到了 20 元左右，目的就是用最少的本金就能完成刷单。

警方从买家处得知，实际上买家一分钱没花，也没收到所下单的水果，只是为了领取免费水果，按照水果店要求进行下单，交易完成后水果店已经返还了实付金额。

IT之家从报道获悉，订单完成后，商家并不会发货，而是全额退还刷手 20 元的实付款，再送一个小礼品或者几块钱的红包作为好处费。

警方进一步调查，锁定了以罗某、罗某春为首的 14 人犯罪团伙。他们在吉安市泰和县、永新县等地开设了 13 家线下水果店，在聊天群中以发放福利为由，诱导普通市民充当“刷手”参与空单交易。在交易中，“刷手”使用的优惠券或补贴，包含平台出资部分，犯罪团伙套取的就是这部分平台补贴款，每笔订单可以获利几元到几十元不等。

一笔 3000 元的虚假订单，除去平台收取的佣金和刷手的补偿，团伙每笔还能净赚 30 元左右。经查，该团伙在短短 1 个多月的时间里，就累计制造了 3 万多笔虚假订单。

警方经调查，锁定涉案门店，并掌握了犯罪团伙的组织架构后，展开收网行动，将罗某、罗某春、彭某等 14 名犯罪嫌疑人抓捕归案。目前，14 名涉案人员已全部移送检察机关审查起诉，涉案 110 多万元赃款已于今年 5 月至 6 月陆续全额返还给外卖平台。