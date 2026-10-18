华为 nova 12 / 13 系列手机推 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜升级，新增远程分享、直连供电等功能

1. 新增远程分享功能，支持将文件无损原样分享给不在身边的联系人，文件接收后无需繁琐转存，可直达应用并打开 (对方设备需升级至 HarmonyOS 7.0.0.105SP7 及以上版本，登录华为账号且开启远程分享服务)。

2. 碰一碰能力全面升级，支持碰一碰加密分享、碰一碰分享游戏安装包、一碰多分享；在搭载 HarmonyOS 7 的电脑或平板上编辑笔记时，手机与电脑或平板之间支持“碰哪传哪”，手机顶边轻触笔记界面的任意位置，即可将素材精准传输到对应位置，跨端协作一步直达 (笔记需通过应用市场更新至 15.0.14.340 及以上版本)。