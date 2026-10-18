华为 nova 12 / 13 系列手机推 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜升级，新增远程分享、直连供电等功能

IT之家 10 月 18 日消息，华为官网在 10 月 16 日更新了鸿蒙 7 系统最新适配清单，华为 nova 12 系列、nova 13 系列手机开启了 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜升级。
IT之家注意到，华为官方宣布，华为 nova 12 系列、nova 13 系列手机已开启 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜版本的升级推送，新增远程分享、智能录音等功能。
适配机型
HUAWEI nova 13（BLK-AL80）
HUAWEI nova 13 Pro（MIS-AL00）
HUAWEI nova 12（BLK-AL00）
HUAWEI nova 12 Pro（ADA-AL00）
HUAWEI nova 12 Ultra（ADA-AL00U）
HUAWEI nova 12 Ultra 星耀版（ADA-AL10U）
版本更新日志
6.1.0.135SP8 / 6.1.0.135SP9 / 6.1.0.145 → 7.0.0.109SP8 更新点：
【沉浸光感】
视效覆盖更多场景，例如图标拖入大文件夹、手指滑动应用界面菜单栏等通用组件，都会产生灵动的光影动效，让每次指尖交互更沉浸、有趣 (支持档位调节：设置> 桌面和个性化 > 沉浸光感)。—— nova 12 Ultra、nova 12 Ultra 星耀版
【3D 空间壁纸】
新增 3D 空间壁纸功能，通过照片中的元素与景深时钟、透视时钟巧妙结合、打造空间感锁屏壁纸，为您提供丰富的壁纸视觉效果和玩法 (设置> 桌面和个性化 > 壁纸 > 3D 空间壁纸)。—— nova 12 Ultra、nova 12 Ultra 星耀版
【华为分享】
1. 新增远程分享功能，支持将文件无损原样分享给不在身边的联系人，文件接收后无需繁琐转存，可直达应用并打开 (对方设备需升级至 HarmonyOS 7.0.0.105SP7 及以上版本，登录华为账号且开启远程分享服务)。
2. 碰一碰能力全面升级，支持碰一碰加密分享、碰一碰分享游戏安装包、一碰多分享；在搭载 HarmonyOS 7 的电脑或平板上编辑笔记时，手机与电脑或平板之间支持“碰哪传哪”，手机顶边轻触笔记界面的任意位置，即可将素材精准传输到对应位置，跨端协作一步直达 (笔记需通过应用市场更新至 15.0.14.340 及以上版本)。
【亲密圈】
新增亲密圈，牵挂家人，温情常在，您可以邀请家人和挚友共享彼此的健康动态、所在地天气；可以共享屏幕，远程协助家人解决设备使用难题；可以查看设备使用状态，守护家人健康使用设备；还可以共享日程，给家人细致入微的贴心守护；同时支持添加宠物档案，关联宠物相册，珍藏萌宠美好瞬间 (设置> 华为账号 > 亲密圈)。
【日历课程表】
支持与超级课程表应用联动，可将近期课程一键导入日历应用中，在桌面上添加日历课程表卡片后，解锁手机便可一目了然地查看课程信息 (日历> 右上角四点图标 > 课程表 > 我的课表 > 右上角四点图标 > 导入课表 > 从其他应用导入)。
【录音机】
新增智能录音功能，录音后可智能命名，并生成思维导图，及会议纪要、学习笔记等多种形式的摘要。
【文本通话】
文本通话支持第三方社交应用通话，接通后自动进入，对方声音将转为文字，您输入的文字转为声音让对方听到；在发音不清晰时，使用声音修复功能，让对方听得更清晰，轻松实现无障碍沟通 (设置> 关怀和无障碍 > 文本通话，需通过应用市场将小艺更新至 11.7.7.301 及以上版本)。
【应用助手】
新增直连供电功能，功能生效时，可减低设备发热 (游戏界面> 顶部中间下拉 > 游戏工具 > 直连供电)。
【全新小艺】
1. 小艺记忆能力提升，轻松记住更多历史对话，与您沟通更顺畅。
2. 小艺处理复杂任务的能力更强，一句话即可完成设备管理、日程安排、出行规划等需求。
3. 小艺导航条主动服务能力提升，当您复制口令、链接、航班号，或浏览外文网页时，小艺导航条会主动流光提醒，点击即可直达服务。
4. 新增小艺帮打功能，用更亲和、更自然的音色帮您打电话预定餐厅等生活服务。
5. 小艺全场景智能升级，小艺可远程查找鸿蒙电脑里的文件。
【通知】
新增聚合同类通知功能，智能识别账户收支类通知、物流类通知并统一收纳展示，资金变动、物流信息一目了然。
【智能短信】
智能识别信息内容，挪车提醒、候补车票成功等信息可通过实况窗展示，提醒更及时。隐私安全
【星盾防诈】
1. 支持 AI 变声检测，通话时可智能识别伪造音，并进行预警提醒，让通话更安全。
2. 支持华为浏览器在端侧对风险网页内容进行检测，对涉诈内容进行预警提醒。方舟引擎
【应用锁】
新增“仅机主注视显示卡片内容”功能，仅机主本人注视时无需解锁自动显示卡片内容，非机主或多人注视时自动隐藏，更好保护您的隐私。—— nova 12 Ultra、nova 12 Ultra 星耀版
【整机性能】
超丝滑方舟引擎从调度、低功耗、多媒体、内存、存储、 Web 、图形等多个方面，全面优化系统性能，打造更加流畅、跟手的操作体验。
【性能模式】
新增性能模式，在日常流畅的基础上，为您带来更快的使用体验。
【超空间存储技术】
超空间存储技术，在使用一段时间后，为您释放更多可用存储空间。
【超空间内存技术】
超空间内存技术，在前台保持丝滑流畅的同时，提升后台保活效率。