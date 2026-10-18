中奖者并非随机选出，马斯克就百万美元选民抽奖欺诈诉讼达成和解

IT之家 10 月 18 日消息，2024 年，埃隆・马斯克承诺每天向摇摆州一名随机抽选的登记选民发放 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 670.3 万元人民币）奖金。该活动引发了多项法律争议，其合法性受到质疑，还有两名亚利桑那州居民提起诉讼，称这场抽奖属于欺诈。目前马斯克已同意和解这两起在得州奥斯汀立案的诉讼，不过和解协议的细节并未对外公开。

原告方主张，马斯克在宣布这项抽奖活动时，谎称奖金会随机抽取。费城市地方检察官也曾提起诉讼，要求叫停该抽奖活动，指控马斯克在运营非法彩票。在一场听证会上，马斯克旗下“美国政治行动委员会（America PAC）”代表克里斯・戈贝尔（Chris Gober）向法官表示：“这 100 万美元奖金获得者并非随机选出…… 我们完全清楚今天、明天将要公布的百万美元得主是谁。”

这番说法直接和马斯克宣称抽奖为随机抽取的表态相互矛盾。原告称，如果事先知道抽奖并非随机，他们绝不会签署参与活动所要求的请愿书。原告指控马斯克与 America PAC 借这场活动收集用户数据，属于一种圈套；并指出这份请愿书“没有对 America PAC 使用或出售所收集个人数据的行为作出任何限制，也没有提供任何关于数据使用规划的额外说明。”