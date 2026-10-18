鸿蒙智行尚界 Z9 新车再曝：消息称属于 2027 年车型，上市时间为明年 4-5 月份

IT之家 10 月 18 日消息，工信部 16 日发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，尚界 Z9 纯电动 SUV 完成申报，定位纯电动运动型乘用车，尺寸为 5139×2005×1776mm、轴距 3086mm，额定载客含驾驶员为 5 人（双电机版可选 6 座版本）。

博主 @未来的学习笔记 今日发文，曝光了这款新车的更多信息。据称，按照鸿蒙智行 SUV 的尺寸矩阵，尚界 Z9 大于 6-7 系、小于 8-9 系。考虑到它运动的造型搭配 5-6 座的座椅布局，从尺寸的角度把它看成是 8 系产品的一个运动版可能更加适合。

博主透露，尚界 Z9 上市的时间是明年的 4-5 月份，属于 2027 年的车型，虽然具体配置还没确定，但 27 年的车型配置大概率是要好于目前 7-8 系车型。他表示，尚界 Z7 的顶配也已经 30 万，SUV 车型＋更高的定位，其实很容易就碰到。

IT之家附尚界 Z9 新车提供两种动力版本信息如下：