iQOO Neo12 官宣“周一见”，新机拥有与中国美术学院联手打造的全新配色

IT之家 10 月 18 日消息，维沃移动通信有限公司 iQOO Neo 产品经理罗佳慧发文，谈及了这次 iQOO Neo12 的外观设计。她透露，新机拥有一款与中国美术学院联手共同打造全新配色。

作为中国高等艺术教育的奠基者，中国美术学院被誉为“中国现代艺术教育的摇篮”，在艺术与设计领域拥有深厚实力。

时至今日，中国美院兼顾艺术底蕴与创新表达，持续推动中国审美的当代表达...

这一次，我们将艺术学府的美学造诣，与 Neo 对未来科技的想象相融合，以中国审美，探索设计的新可能！