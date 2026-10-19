Anthropic 拟设立“公共利益”基金，初始注入 5% 股份

IT之家 10 月 19 日消息，当地时间 10 月 18 日，Anthropic 宣布，在获得股东批准的前提下，公司计划将 5% 的股份划入新设立的公共利益基金（Public Benefit Fund）；且随着这家人工智能巨头的估值增长，该基金持有的股份比例未来还可能进一步提升。

该拟议的基金将作为一家全资拥有的有限责任公司设立，经董事会裁量，公司估值每较尚未披露的基准上涨 50%，基金就会获得 Anthropic 额外 2% 的股份。

Anthropic 公共利益基金所支持的项目将涵盖非营利捐赠、向特定群体发放直接资助，以及应对人工智能对就业人员冲击等举措。

该公司表示，该基金所持有的任何股权均不会用于美国国内或海外的政治游说与政治捐赠。

Anthropic 正筹划进行历史上规模最大的 IPO 之一。公司将以共益企业（Public Benefit Corporation，PBC）的法律架构上市，该架构要求管理层在为投资者追求商业回报的同时，也要兼顾更广泛的公共利益。

IT之家注意到，这家将自己定位为安全至上的公司经常强调与其人工智能模型相关的风险，最近一次是在其 IPO 招股说明书中，它表示这些模型可能会表现出“自我保护行为”。

算上该新设基金，Anthropic 累计将有约 20% 的股份专门用于公共目的，这还不包括未来达到估值里程碑时可能分配的任何额外股份。

Anthropic 表示，将于未来数月内公布有关该基金治理机制、组织结构以及可能扩大其持股比例的估值门槛的更多细节；此外，公司还计划发布一份公共利益报告，详细披露其实现使命的进展。