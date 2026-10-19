特斯拉 Roadster 跑车会飞归谁管？FAA 称不符合飞行器定义

IT之家 10 月 19 日消息，在当地时间 10 月 15 日晚举行的特别活动中，特斯拉在美国得克萨斯州发布新款 Roadster 跑车。

现场视频显示，这辆车从一段卷曲的坡道上冲出，先是倒扣着紧贴坡面行驶，随后腾空飞起，在空中翻滚 180 度后四轮着地。

据 CBS News 报道，在美国，车辆监管职责通常由国家公路交通安全管理局（NHTSA）承担。若 Roadster 具备离地“行驶”能力并进入公共空域，监管管辖权理论上应移交至负责航空器管理的美国联邦航空管理局（FAA）。

FAA 对此表示：“特斯拉的这款车辆不符合 FAA 对飞行器的定义。”

在一份声明中，NHTSA 表示：“即便该车辆表面上似乎挑战了物理定律，但制造商也必须确保其完全符合适用的《联邦机动车安全标准》（FMVSS），驾驶员必须遵守所有属地交通法规。NHTSA 将继续监控情况，并将毫不犹豫地采取行动，以确保公共交通安全。”

IT之家注意到，尽管距离量产仍有时间理清责任归属，但一位交通部高级官员在对该车是否真能起飞表达怀疑的同时，也坦言（这辆车归谁管）目前尚未有明确答案。

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