iQOO Neo12 手机官宣 10 月 28 日 19:00 发布即开售，外观正式亮相

IT之家 10 月 19 日消息，iQOO Neo12 手机官宣将于 10 月 28 日 19:00 发布即开售。
综合IT之家此前报道，新机拥有一款与中国美术学院联手打造的全新配色。新机目前已公布 / 曝光的配置如下：
性能：第五代骁龙 8 至尊版处理器 | 自研电竞芯片 Q3 | 全新一代 Monster 超核引擎
散热：冰穹风冷散热系统（主动散热风扇）
外观：方形 Deco 造型设计 | 拥有一款与中国美术学院联手共同打造全新配色
屏幕：pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏 |「天空之镜」发光材料 | 2K 185Hz 高性能驱动芯片 | 搭载 iQOO 16 同款超感触控芯片
显示：2K 分辨率 | 185Hz 超高刷 | 2200nits 全屏峰值亮度 | 自研 XDR 动态范围增强 | 圆偏振光显示 2.0 | 1nit 睡眠屏 | 低功耗特性
游戏：行业首发 2K 185FPS 超分超帧并发 | 适配原生 2K 超高清游戏 | 适配超 50 款原生 185 帧游戏 | 全场景光追 | 超分超帧并发 | 游戏滤镜 | 视效增强 | 游戏相机 | 游戏眩光防护 | iQOO 16 同款 Q-flex 操控技术
触控：支持至高 5000Hz 瞬时触控采样率 | 支持至高 500Hz 多指触控采样率
电池：9000mAh 蓝海大电池 | 采用单电芯设计 | 第五代硅负极技术 | 能量密度达 916Wh/L
材质：金属中框
安全：3D 超声波指纹
定位：与数字旗舰形成 iQOO 的双旗舰布局