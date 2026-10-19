三部门组织开展 2026 年“孝老爱老购物季”活动，引导电商平台搭建线上适老产品虚拟展厅、加快智能护理机器人迭代升级

IT之家 10 月 19 日消息，工信部官网日前发布《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅 市场监管总局办公厅关于组织开展 2026 年“孝老爱老购物季”活动的通知》，活动主题为“适老优品扩容 银龄生活提质”，时间为 2026 年 10 月 18 日 —11 月 17 日。

通知要求强化需求牵引和供给创新，提升适老产品供需适配水平。立足不同年龄、身体状况、生活环境老年群体细分需求，引导适老产品生产企业围绕健康监测、康复辅助、智能陪伴、适老家居、保健食品及特殊医学用途配方食品、服饰鞋帽等开发新产品。深入实施“人工智能 + 三品”专项行动，推动人工智能技术深度融入适老产品研发验证，加快智能护理机器人、具身智能照护设备等迭代升级。

通知提到依托街道综合养老服务中心、社区养老站点、老年大学等基层阵地，建设一批可体验、可试用、可租赁的适老产品体验空间。鼓励商圈、商超打造适老产品品牌专柜和适老化场景体验专区，优化线下门店适老化硬件配套；引导电商平台迭代长辈模式，搭建线上适老产品虚拟展厅，推广“线下体验、线上下单、上门服务”新模式。

活动期间，对参与的适老产品实行统一 LOGO 标识，便于消费者识别、比较和选购。IT之家附 LOGO 图案如下：

通知还要求建立适老产品供需信息动态台账，持续沉淀老年消费需求清单与产品供给清单，形成供需动态响应机制。支持各地结合区域产业特色，举办银发经济产需对接会、适老产品采购洽谈会、智慧养老场景发布会等活动，组织适老产品生产企业与养老机构、社区、电商平台等面对面洽谈。鼓励开展聚焦适老产品的专项促消费活动，推动适老产品和服务进社区、进企业、进乡村、进机关，提升老年人就近体验和购买便利度。依托智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作基础，在试点社区、养老机构组织产品路演和体验活动，推动情感陪护机器人、日常生活辅助机器人等产品在真实场景中与老年用户面对面交互。

通知要求持续开展中国消费名品方阵建设，支持更多适老品牌和产品纳入中国消费名品名单。探索建立银发产品认证制度，为消费者选择银发产品提供参考。支持各地举办银发名品故事展、传统适老工艺体验等活动，推动传统工艺与现代适老设计融合创新。深入开展数字适老中国行活动，通过专题宣传、典型推广、服务创新、交流互动等形式，多样化推广数字技术适老化优秀成果。加强人工智能养老创新成果科普宣传，客观展示智能养老服务机器人应用成效，引导老年群体理性认知智能产品。加强活动期间适老产品和服务质量安全监管，严把产品质量关，依法维护老年消费者合法权益。支持行业协会发布适老产品消费指引，推广产品易用性、安全性评价方法，引导企业坚持诚信经营，树立国货适老品牌口碑，培育理性、健康、孝老的银发消费文化。