阿里千问办公发布电商版，开启邀测

IT之家 10 月 14 日现场消息，阿里千问办公今日正式发布针对电商行业的 AI 生产力工具 —— 千问办公电商版，助力商家运营方式升级。

千问办公 CEO 陈宇森表示：“千问办公电商版的定位是一款独立第三方电商 Agent，面向市面上所有电商平台和商家开放，我们欢迎所有平台的商家工具、行业软件接入。”

IT之家在发布会现场获悉，千问办公电商版已开启邀测，用户在千问办公中切换“电商经营”模式即可体验。

据悉，目前千问办公 20% 的付费用户是电商用户，他们最常用的任务覆盖店铺巡检、经营分析、订单库存管理、素材设计、行情监测等经营的方方面面。

对于电商行业客户来说，目前的 AI 工具面临两大问题：一是对电商行业场景理解不深；二是没有和主流的商家工具打通。千问办公电商版，希望在通用 Agent 能力的基础上，深入电商行业场景进行设计。

针对电商客户的日常工作场景，千问办公推出“跨平台经营看板”“趋势洞察及卖点分析”“爆款素材批量生成”“跨平台 ROI 智能优化”等专业功能。

据透露，千问办公电商版还将推出主动经营能力，Agent 将主动发现库存、投放、转化、售后等环节的异常，说明影响和判断依据，并按授权协助处理，让 AI 从“被动响应”走向“主动干活”。

目前，千问办公已接入生意参谋、有赞、千牛等业内主流经营工具。未来，千问办公将持续向全行业生态开放，以接入更多商家工具、行业软件。