卡普空《怪物猎人 Puzzles》手游将于明年 1 月 14 日停运

IT之家 10 月 19 日消息，卡普空宣布旗下《怪物猎人》系列衍生手游《怪物猎人 Puzzles（Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles）》将于 2027 年 1 月 14 日终止运营。

《怪物猎人 Puzzles》是一款益智消除游戏，与系列正传不同，游戏没有猎人作为主角，而是以艾露猫为核心角色。玩家将扮演一只失去记忆的艾露猫，通过三消玩法迎战怪物、完成任务，并利用获得的橡果等素材重建岛上的村庄设施。游戏还支持邀请好友参观岛屿，并提供了丰富的角色装扮系统。

卡普空表示，本作游戏内购及排名功能将于 2026 年 11 月 12 日起停止。同日，官方还将推出一次性付费购买的永久单机版，并提供存档迁移工具，方便玩家将现有进度转移至单机版。因此，仍希望继续游玩的玩家应注意保留当前的在线版游戏，不要提前删除。

停止运营后，玩家仍可继续体验不需要网络连接的游戏内容，已经购买的体力及强化道具也可继续使用，但官方将不再提供技术支持。

IT之家注意到，目前《怪物猎人》系列仍有多款手游相关作品。其中，《怪物猎人 Now》由卡普空与 Niantic 合作运营；由腾讯开发的《怪物猎人：旅人》也已进入推出阶段。此外，Netflix 还计划推出《怪物猎人：崛起》相关作品。