坚决反对无人机被违规用于非和平目的，商务部回应相关出口管制措施调整

IT之家 10 月 19 日消息，商务、海关总署、中央军委装备发展部今日联合发布公告，优化调整无人机相关物项出口管制措施。

据央视新闻报道，商务部新闻发言人对此回应称：

根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，10 月 19 日，商务部会同相关部门发布关于优化调整无人机相关物项出口管制措施的公告。相关措施将于 11 月 18 日起正式实施。此前，我们已经向与中方建立了出口管制对话机制的有关国家和地区作了通报。

此次措施涉及的无人机相关物项具有明显的军民两用属性，中方依法依规优化调整有关措施，目的是维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务。与此同时，中方致力于维护全球产业链供应链安全稳定，依法依规对相关出口许可申请进行审查，对符合规定的申请，中方将予以批准。

动态调整出口管制措施是国际通行做法。近年来，全球无人机产业和技术发展迅速，部分原来先进的产品如今已属于大众消费类产品。中方在实施出口管制措施过程中，积极听取各方意见建议，并经认真评估后及时优化调整有关措施。本次对无人机出口管制措施的优化调整，就是基于业界反映的产业和技术最新情况，这充分反映中方坚决反对无人机被违规用于非和平目的，同时坚定支持中国企业在民用领域开展无人机国际贸易与合作。

中方愿通过双边出口管制对话交流机制，与相关方就出口管制政策和实践开展沟通对话，同时听取各方有关意见建议，进一步认真履行防扩散等国际义务，积极促进、便利合规贸易。