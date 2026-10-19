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Key 社核心作者麻枝准罹患咽喉癌：本人选择放弃积极治疗，专注更新《炽焰天穹》、制作全新音乐项目

2026/10/19 17:01:51 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 BOE的周冬雨 的线索投递！

IT之家 10 月 19 日消息，日本知名视觉小说工作室 Key 社今天宣布，其核心创作者麻枝准罹患咽喉癌。

Key 社表示，麻枝准从今年春季开始感觉喉咙不适，进入夏季后，他的喉咙肿胀和疼痛症状逐渐加重。经医疗机构检查后，他被确诊为咽喉癌。

麻枝准反复考虑自身病情和治疗前景后，希望尽可能保留自身精力专注于创作活动。因此他决定不接受积极治疗而是选择以姑息治疗为主的疗养方式

同时，麻枝准正在负责《炽焰天穹》游戏的剧情撰写和音乐制作，同时在构想全新音乐项目。他已经完成《炽焰天穹》主线剧情第六章前篇部分直至第六章完结的主要部分也已经全部创作完成

并且，本作第六章前篇相关歌曲的作词和作曲工作也已完成。随着病情发展，麻枝准本人可能无法完成以后的剧情和音乐制作

此外，麻枝准还在构想一个全新音乐项目。确诊咽喉癌后他考虑到自己可能没有太多时间，故决定调整原有计划，尽快完成目前正在构思的歌曲并将作品送到各位听众面前。根据他本人的意愿，相关作品将在 YouTube 陆续公开。

麻枝准本人正在住院，他希望能够专注于创作，直到最后一刻

IT之家注：麻枝准是日本美少女游戏编剧、作词家、作曲家及音乐制作人。他早年在 scoop 公司参与剧本创作，后加入 NEXTON 旗下工作室 Tactics 主导《MOON.》、《ONE～辉之季节～》的剧本创作。

1999 年，他与 Tactics 的同事们一同离职并转投 VISUAL ARTS，创办 Key，并参与久弥直树主导的作品《Kanon》此后主导《AIR》《CLANNAD》等游戏剧本与音乐制作。2007 年宣布退出脚本创作。2010 年以参与《Angel Beats!》动画企划为契机转型为动画编剧，2015 年参与《Charlotte》剧本创作。2020 年后参与《成神之日》《炽焰天穹》的原案与音乐创作。

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关键词：AIRKey 社CLANNAD麻枝准炽焰天穹HEAVEN BURNS RED

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