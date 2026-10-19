Key 社核心作者麻枝准罹患咽喉癌：本人选择放弃积极治疗，专注更新《炽焰天穹》、制作全新音乐项目

IT之家 10 月 19 日消息，日本知名视觉小说工作室 Key 社今天宣布，其核心创作者麻枝准罹患咽喉癌。

Key 社表示，麻枝准从今年春季开始感觉喉咙不适，进入夏季后，他的喉咙肿胀和疼痛症状逐渐加重。经医疗机构检查后，他被确诊为咽喉癌。

麻枝准反复考虑自身病情和治疗前景后，希望尽可能保留自身精力专注于创作活动。因此他决定不接受积极治疗，而是选择以姑息治疗为主的疗养方式。

同时，麻枝准正在负责《炽焰天穹》游戏的剧情撰写和音乐制作，同时在构想全新音乐项目。他已经完成《炽焰天穹》主线剧情第六章前篇部分，直至第六章完结的主要部分也已经全部创作完成。

并且，本作第六章前篇相关歌曲的作词和作曲工作也已完成。随着病情发展，麻枝准本人可能无法完成以后的剧情和音乐制作。

此外，麻枝准还在构想一个全新音乐项目。确诊咽喉癌后他考虑到自己可能没有太多时间，故决定调整原有计划，尽快完成目前正在构思的歌曲，并将作品送到各位听众面前。根据他本人的意愿，相关作品将在 YouTube 陆续公开。

麻枝准本人正在住院，他希望能够专注于创作，直到最后一刻。

IT之家注：麻枝准是日本美少女游戏编剧、作词家、作曲家及音乐制作人。他早年在 scoop 公司参与剧本创作，后加入 NEXTON 旗下工作室 Tactics 主导《MOON.》、《ONE～辉之季节～》的剧本创作。

1999 年，他与 Tactics 的同事们一同离职并转投 VISUAL ARTS，创办 Key，并参与久弥直树主导的作品《Kanon》。此后主导《AIR》《CLANNAD》等游戏剧本与音乐制作。2007 年宣布退出脚本创作。2010 年以参与《Angel Beats!》动画企划为契机转型为动画编剧，2015 年参与《Charlotte》剧本创作。2020 年后参与《成神之日》《炽焰天穹》的原案与音乐创作。