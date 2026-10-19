“天下霸唱 IP 改编”悬疑探险真人互动影游《天坑追匪》Demo 上架 Steam，免费试玩

IT之家 10 月 19 日消息，改编自“天下霸唱经典悬疑 IP”的首部悬疑探险真人互动影游《天坑追匪》试用版 Demo 现已登陆 Steam 平台，当前试玩版可免费下载体验。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4508040/_Demo/?l=schinese&cc=cn）。

据介绍，本作由杭州天阙采样文化传媒游戏公司、Liquid Meow 开发，一相逢互动娱乐、华智数媒发行，改编自天下霸唱《天坑追匪》原著小说，故事设定发生在 1954 年的东北老爷岭，联合科考队坠入天坑全员失联，玩家将扮演搜救队长赵工，在密林与地底绝境中做出关键抉择，逐步揭开天坑背后隐藏的秘密。

密林之中危机四伏，诡异异兽暗中窥视，队伍内部立场交错、人心难测。一场塌方，众人一同坠入地底天坑，尘封千年的地底秘境、科考队失踪的真相、各方势力的隐秘算计，逐步浮出水面。

本次开放的试玩版包含完整第一章核心剧情内容，具体包含：

完整第一章：老爷岭进山搜救剧情核心段落：塌方坠坑、初入地底天坑

多名核心角色登场，体验人物对峙与立场冲突

多条关键抉择分支，解锁不同片段剧情

无需额外付费，即可免费试玩，不包含正式版全部结局与后续章节

语言方面，本作完整支持简体中文界面、字幕与中文配音。开发团队披露，游戏中不到 1% 的游戏视频素材、视觉效果和场景内容使用 AI 辅助创作。游戏包含部分裸露、性暗示等敏感内容，部分画面包含令人不安和恐怖的场景，暗示暴力血腥，可能不适合所有年龄段。

配置需求如下：

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 系统，Intel Core i3 或 AMD 同等处理器，4 MB RAM，NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 280X 显卡，DirectX 11 版本，需要 30 GB 可用存储空间。

推荐配置：Windows 10 / Windows 11 系统，Intel i5 或 AMD 同等及以上处理器，16 MB RAM，Nvidia GTX 1060 / Radeon R9 或更好显卡，DirectX 11 版本，需要 80 MB 可用存储空间。

游戏图赏：

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