被控在办公室安装窃听设备，OpenAI 前工程师保释申请遭驳回

IT之家 10 月 20 日消息，一名被指控在 AI 初创企业 OpenAI 办公室安装窃听设备的前 OpenAI 工程师，当地时间周一被旧金山法官驳回保释申请，这意味着他只能在狱中开展辩护。

美国司法部于当地时间 10 月 9 日逮捕了阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞（Abdulrahman Alfozan），指控他使用或企图使用设备截获口头通信。检方称，他在 OpenAI 一间会议室的电视机后方放置了录音设备。联邦调查局的宣誓证词中附有照片：该设备用卫生纸包裹，还有一张照片中，一名被认定为阿尔福赞的男子正朝电视机后方张望。

周一，这名工程师戴着黄色医用口罩，身穿监狱发放的橙色运动衫，出现在旧金山法院。治安法官亚历克斯 ·G· 谢（Alex G. Tse）向阿尔福赞的辩护团队质询，评估其未来可能缺席庭审的风险。

谢法官表示，阿尔福赞的妻子和儿子已经前往沙特阿拉伯，暂无回国计划。法官还与律师亚辛反复核实阿尔福赞此前预订的一张前往沙特的单程机票。谢法官指出，沙特阿拉伯与美国之间没有引渡协议，他怀疑阿尔福赞在湾区缺乏足够的社会联系，无法保证其不会离境。

阿尔福赞的代理律师威廉 · 佩尼克（William Pernik）提出，不应将他羁押，而是给他佩戴脚踝监控器、居家软禁，并限制其使用电子设备。律师还称，阿尔福赞愿意拿出“家里几乎全部财产”作为保释金，其中包括约价值 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 669.4 万元人民币）的投资账户。

“他愿意交出自己拥有的一切，以此表明‘我不会跑路’。”佩尼克说道。

佩尼克与另一位辩护律师纳斯 · 亚辛（Nas Yasin）以他即将参加入籍面试，作为他与本地存在关联的佐证。

“距离实现每一位移民在美国的梦想，他只剩几周时间。”佩尼克说。

亚辛向谢法官表示，她得知阿尔福赞的妻子已经拿到短期访客签证，可以返回美国，以此增强当事人与湾区存在联系这一主张的说服力。

谢法官还向辩护团队询问了大量有关阿尔福赞和沙特阿拉伯之间关联的问题，其中包括沙特领事馆承诺为他缴纳保释金并支持其法律抗辩。

美国助理检察官尼克 · 帕克（Nick Parker）代表检方出庭。他主张，即便有 100 万美元（现汇率约合 669.4 万元人民币）保释金可能被没收，也不足以约束阿尔福赞；一旦离开美国，他在沙特或许能赚取更高收入。

谢法官回应：“一旦他出境，本案就无法继续推进，这种风险真实存在。”

法官将本案的下次听证会安排在 11 月初。

逮捕消息对外公布时，OpenAI 称这套录音设备“设计精密”，同时表示没有发现证据证明他窃取了 AI 模型权重、源代码或是客户信息。OpenAI 已经解雇阿尔福赞。

该项指控最高可判处五年监禁。佩尼克上周发表声明，表示这些指控“看起来完全不符合他本人的品行”。

35 岁的阿尔福赞持有美国绿卡，是美国合法永久居民。他曾就读麻省理工学院，2017 至 2023 年在 Meta 任职。在工程初创企业纳什技术公司短暂工作之后，阿尔福赞于 2025 年加入 OpenAI。

联邦调查局探员已经收缴了阿尔福赞的沙特护照。