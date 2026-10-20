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消息称 Anthropic 考虑加单 Nscale，双方有望再签 450 亿美元算力合同

2026/10/20 8:59:57 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 20 日消息，综合彭博社与路透社报道，人工智能初创企业 Anthropic 正与数据中心开发商 Nscale 就一笔新的云算力租赁合同进行洽谈

▲ Nscale 的 Monarch 计算园区

Nscale 正在积极建设其位于美国西弗吉尼亚州 Mason County 的 Monarch 计算园区。该设施远期规划容量达到 8GW，首期工程设计容量为 1.35GW，预计 2028 年初开始交付。

Anthropic 此前已就租赁 Monarch 园区首个建筑的 460MW 算力与 Nscale 达成六年期协议，总价值 450 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,012.15 亿元人民币）此次的新谈判则涉及二号建筑容量与金额与上次相同；Anthropic 还享有 Monarch 第三建筑容量的优先购买权。

参考

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关键词：AnthropicNscale

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