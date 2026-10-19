海外 AI 基建烧钱融资溢价飙升，Anthropic 借钱买芯片利息超 10%

IT之家 10 月 19 日消息，据央视财经援引英国《金融时报》16 日报道，美国人工智能企业 Anthropic 正在以超过 10% 的收益率，吸引黑石集团为其芯片交易提供融资。

这笔总额为 600 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,021.75 亿元人民币）的债务融资分为两部分：一是约 420 亿美元（现汇率约合 2,815.22 亿元人民币）优先级债务，由半导体企业博通提供担保。美国银行、花旗集团和摩根士丹利已率先启动银团分销。二是 180 亿美元（现汇率约合 1,206.52 亿元人民币）的次级债。

知情人士称，黑石旗下基金将投资 90 亿美元（现汇率约合 603.26 亿元人民币）购买次级债，票息为 10%，在计入新发行折扣和其他费用后，总回报率更高。剩余 90 亿美元（现汇率约合 603.26 亿元人民币）次级债预计将在未来数月由黑石协助分销，但收益率可能较低。

报道指出，就在四个月前，Anthropic 曾在类似交易中发行约 44 亿美元（现汇率约合 294.93 亿元人民币）债务，收益率为 8.5%。此次融资借贷成本上升，反映出投资者在为 AI 基础建设融资时要求更高风险溢价，也凸显了科技公司短期内巨额资金需求带来的压力。

IT之家注意到，Anthropic 正筹划进行历史上规模最大的 IPO 之一。公司将以共益企业（Public Benefit Corporation，PBC）的法律架构上市，该架构要求管理层在为投资者追求商业回报的同时，也要兼顾更广泛的公共利益。

这家将自己定位为安全至上的公司经常强调与其人工智能模型相关的风险，最近一次是在其 IPO 招股说明书中，它表示这些模型可能会表现出“自我保护行为”。算上该新设基金，Anthropic 累计将有约 20% 的股份专门用于公共目的，这还不包括未来达到估值里程碑时可能分配的任何额外股份。

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