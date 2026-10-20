马斯克向特朗普的儿童储蓄账户捐款、美国财长公开致谢，总额已达 80 亿美元

IT之家 10 月 20 日消息，美国财政部部长斯科特 · 贝森特（Scott Bessent）今日在 X 平台发文，感谢埃隆 · 马斯克为下一代投资。“已经有超过 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 535.49 亿元人民币）存入儿童账户，这笔非凡的捐赠将使这一总数更上一层楼。随着特朗普账户的持续发展，我们期待更多慈善家加入这一运动，帮助美国各地的儿童启动他们的财务未来。”

Trump Accounts（特朗普账户）是特朗普政府推出的面向美国未成年人的普惠投资储蓄政策账户，核心目的是让美国儿童成年后获得一笔可观的投资积累。

根据特朗普账户官网介绍，2025 年至 2028 年出生的未成年人可获得美国联邦政府一次性发放的 1000 美元种子投资，家长、亲友每年合计最多可存入 5000 美元税后资金，雇主每年可为员工子女额外出资最高 2500 美元，州政府和慈善机构的捐款不占用上述额度。

受益人年满 18 岁可提取 50% 账户余额，25 岁起可提取全部余额用于高等教育、创业等合规用途，30 岁时可完全自由支配全部资金，违规提取会被处以 10% 的罚款。

当地时间 2026 年 10 月 7 日，特朗普正式宣布，政府已经为所有符合条件的 18 岁以下美国未成年人自动开设了特朗普账户，总开户量接近 7000 万，此前未完成自主注册的符合条件儿童也全部自动生成了账户。自动生成的账户默认处于未激活状态，家长或法定监护人需要完成认领操作，才能接受赠款、存入资金和领取政府发放的 1000 美元种子金。

摩根大通、英特尔、博通等多家企业已经公开表态，会为自家员工子女的特朗普账户提供配套赠款。