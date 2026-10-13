消息称 Epic 为迪士尼打造的游戏推迟上线，全面改用 AI 开发

IT之家 10 月 13 日消息，Epic Games 正全力将人工智能应用于游戏开发。这家工作室一直在为迪士尼制作游戏，但有消息人士向彭博社透露，其一款待发布作品已经推迟上线，目的是在开发过程中更多使用 AI 技术。彭博社报道称，该游戏的一名总监向团队通报，项目将采用“AI 优先”的制作方案。内部通知写道：“不再手写代码”，同时要求项目全部美术资源都要“通过完整 AI 工作流生成”。

消息人士称，这套新方案并未获得全体开发人员的认可，据称部分员工希望这项要求并非认真的。不过 Epic Games 今年已经在虚幻引擎平台大量上线生成式 AI 工具，因此这项指令看起来相当真实。Epic 的公关总监杰克 · 琼斯（Jake Jones）在给彭博社的声明中表示：“我们正在拥抱 AI 加速开发模式，由 Epic 的开发者主导，他们是我们所有工作的愿景设计者与创意核心。”

迪士尼早在 2024 年就向 Epic 投入 15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 100.5 亿元人民币）的大额资金。多年来，多款迪士尼旗下角色已经作为外观皮肤登陆《堡垒之夜》，而这次更深层次的合作旨在打造一个“游戏与娱乐宇宙”。今年早些时候有传闻称，这家开发商为迪士尼打造的最受期待项目，是一款类似《Arc Raiders》的撤离射击游戏。该游戏原定 11 月上线，不过彭博社最新报道提到，早在这项新的 AI 开发要求下达之前，发售日期就已经推迟到 3 月。

游戏开发者大会的年度调查显示，越来越多开发者认为生成式 AI 会损害行业发展。本年度调查中，52% 的受访者认为这项技术对行业不利，2025 年这一比例仅为 30%。调查还发现，尽管不少游戏从业者确实在使用生成式 AI 工具，但大多只是用于资料调研、编写代码这类工作，而非制作美术资源。