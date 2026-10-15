R 星《GTA 6》卡点获得 TGA 2026 参选资格，发售日仅比截止日早一天

IT之家 10 月 15 日消息，Rockstar Games《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）确认获得 2026 年 TGA（The Game Awards）年度游戏的参选资格。

据 TGA 官网信息，2026 年 TGA 的参评资格截止日期为太平洋时间 2026 年 11 月 20 日，游戏须在此前面向消费者商业发售方可参与评选；在“玩家之声”类别中，截止日期则延至 11 月 30 日。

刚好，《GTA 6》的发售日期为 2026 年 11 月 19 日，这意味着该作以仅一天的差距压线获得参评资格。

这一日期的确认终结了此前数月关于《GTA 6》能否赶上本届 TGA 的广泛猜测。据 TheGamer 报道，TGA 历年的资格截止日期通常在 11 月 17 日至 22 日之间浮动：2023 年为 11 月 17 日，2024 年为 11 月 22 日，2025 年为 11 月 21 日。

若 2026 年沿用 2023 年的截止日期，《GTA 6》将无缘本届评选。部分粉丝曾提出，TGA 主办方可能有意将截止日期设在 11 月 20 日，以便让这款年度最受瞩目的作品进入评选范围。TheGamer 同时指出，截止日期设定在游戏发售次日，意味着评委在投票时可能仅有极短时间体验该作，而 Rockstar 此前曾表示《GTA 6》仅主线剧情就需约 80 小时完成。

据IT之家此前报道，2026 年 TGA 颁奖典礼将于当地时间 12 月 10 日在洛杉矶 Peacock Theater 举行，北京时间 12 月 11 日凌晨 1:30 开始直播，提名名单预计于 11 月中旬至 11 月底之间公布。

目前来看，《GTA 6》可能获得的提名类别包括年度游戏、最佳游戏指导、最佳叙事、最佳艺术指导、最佳配乐、最佳音效设计、最佳表演、最佳无障碍设计及最佳动作游戏等。

TGA 的评选机制也可能对《GTA 6》的获奖前景产生影响。据 TGA 官方规则，提名由超过 100 家全球媒体和影响力机构组成的国际评审团投票产生，最终获奖结果中评审团投票权重占 90%，公众投票仅占 10%。

据 Gamerant 报道，TGA 并不公开要求评委必须亲自游玩过其提名的每一款游戏，而《GTA 6》在发售次日即面临评审投票的极端时间窗口，可能对提名结果构成实际影响。部分往届评委此前曾公开质疑，在这种时间安排下，评委能否对游戏做出充分评估。

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