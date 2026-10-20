并非最初方案，R 星《GTA 6》武器轮盘设计是多次试验后的妥协选择

IT之家 10 月 20 日消息，早在一年前《GTA 6》相关泄露信息开始流出时，武器轮盘就已经是玩家讨论的热点。当时外界普遍认为，Rockstar 打算为《GTA 6》采用类似《荒野大镖客 2》的武器轮盘，还会单独做一个车载后备箱武器轮盘。现在我们确认 Rockstar 确实选择了这条路线，但这其实是团队退而求其次的方案。

IT之家注意到，记者杰森 · 施雷尔（Jason Schreier）近期发布了一篇关于《GTA 6》开发历程的深度长篇报道。文章包含大量信息，但还有部分细节没有放进终稿，《GTA 6》武器轮盘就是其中之一。如今武器轮盘的外观已经曝光，不少玩家觉得观感“怪异”，引发了不小争议。

施雷尔在视频中提到：项目的核心目标一直是像《荒野大镖客 2》那样追求写实风格，但团队最初设想的是一套完全不一样的交互界面。Rockstar 开发者花了数月、甚至数年时间，尝试开发另一套武器系统，测试过托盘式、网状布局以及多种其他方案，但始终找不到体验足够好的设计。最终只能敲定采用武器轮盘方案。

延续《荒野大镖客 2》这种写实化设定，意味着玩家身上不能携带海量武器。目前披露的携带规则是：玩家随身可携带一把手枪、两把长枪械、一件近战武器；额外武器可以存放在汽车后备箱里取用。