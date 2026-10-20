“AI 教父”杨立昆吐槽特斯拉 Roadster“完全不实用”，马斯克回怼“放屁”

IT之家 10 月 20 日消息，人工智能先驱人物、AMI Labs 创始人兼董事长杨立昆（Yann LeCun）最近在 X 平台注意到特斯拉的新一代 Roadster，他认为这辆汽车“完全不实用”。

杨立昆表示，这辆汽车用的只是压缩空气，比冲很差（不到 50 秒）。即使假设压缩空气占整车质量的 50%，在推重比大于 1.0 的情况下，有效推力也只能维持不到 10 秒，实际上可能只有 5 秒左右。

因此他认为，这辆车肯定只是一个空心的轻量化外壳，加上大型压缩空气罐。发布会很有意思，但产品完全不实用。

IT之家注意到，马斯克对此回应称：“我冲着你的方向放了个屁。”

杨立昆则回怼道：“如果腹部压力足够大，放屁确实可能让你飞起来。仔细想想，你的汽车也是靠同样原理驱动的：一个压力高达 700 bar、容量 600 升、持续 3 秒、声音巨大的屁。【希望里面没有甲烷，和那些臭得要死的化合物】。”

IT之家注：杨立昆是卷积神经网络（CNN）的重要发明者之一，他的理论极大推动现代计算机视觉发展，广泛应用于图像和视觉识别。他曾在 2018 年获得图灵奖，并被业界誉为“AI 教父”之一。