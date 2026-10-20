工信部：坚决防范不合理创新设计和未经充分研发测试验证的汽车产品进入市场

IT之家 10 月 20 日消息，据央视新闻报道，国务院新闻办公室今日（10 月 20 日）举行新闻发布会。

会上介绍，近年来，在各方面的团结协作、积极进取下，我国汽车产业技术创新活跃，产品迭代更新速度快，企业生产制造能力和质量管理水平不断提高，中国品牌汽车功能和性能不断提升。但确实也出现了部分企业跟风推出新产品，测试验证不充分等问题。为进一步提升汽车产品安全技术性能，保障公共安全和公民生命财产安全，近日，工信部会同公安部、生态环境部、市场监管总局等部门，研究编制了《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，已向社会公开征求意见，重点包括三方面：

一是新增相关技术参数，压实企业责任。《通知》明确要求企业填报隐藏式门把手、电吸门、虚拟操纵件等创新设计和环境适应性等研发测试验证有关技术参数，并将其纳入工信部汽车产品准入和生产一致性管理。 对存在未按要求申报、测试验证不充分等问题的汽车产品，不予准入，守牢产品安全关口 。

二是加强汽车产品创新设计安全评估 。 针对异形方向盘、虚拟操纵件等 20 余项汽车产品创新设计，《通知》提出前置安全风险评估等 4 项总体要求和 21 项具体要求，目的是督促指导企业对车辆功能安全性、驾驶安全性、操控便利性、维修经济性等进行充分评估验证。其中， 要求电吸门必须具备防夹功能，禁止在车辆行驶状态下使用“零重力”座椅、旋转座椅、座椅放倒成床、升顶座舱等功能，更好保障消费者用车安全 。

三是充分开展汽车产品研发测试验证。《通知》提出建立健全产品研发测试验证管理制度等 6 项总体要求、8 项具体要求，将 22 项推荐性标准、行业标准上升为强制性要求，督促指导企业开展综合可靠性与耐久性等 7 方面测试验证。其中，可靠性测试验证不低于 3 万公里，环境适应性测试验证周期不少于 1 年，且包含“两冬一夏”试验。要求汽车生产企业应进行动力蓄电池循环寿命、耐久性等实测验证，不得直接采信供应商的验证报告。

安全是汽车企业的生命线与核心竞争力，任何研发活动都要以安全为第一前提，绝不能以牺牲安全为代价。下一步，工信部将积极研究吸纳各方面意见，会同相关部门加快编制印发《通知》，加快制修订相关标准，强化产品生产一致性监督检查、检验检测机构检查，通过事前准入、事中事后监督检查全链条监管，坚决防范不合理创新设计和未经充分研发测试验证的产品进入市场，坚决守牢汽车产品安全底线，切实维护消费者合法权益，推动汽车产业高质量发展。