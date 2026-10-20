Gartner 预测：7 万亿美元人工智能基础设施到 2030 年仅能收回约一半投入

IT之家 10 月 20 日消息，Gartner（高德纳）当地时间本月 14 日指出，2026~2030 年期间的全球人工智能基础设施投资总额将达到 7 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 46.86 万亿元人民币），但这些投资到 2030 年最多仅能产生 3.6 万亿美元收入。

高级总监分析师 Will Sommer 表示，在考虑到融资成本和 12% 投资回报率的情况下，与 7 万亿美元投资相抵的收入需要达到 8.5 万亿美元，而这与其收入预测之间存在约 5 万亿美元的缺口。

机构认为，持续的 AI 基础设施投资可能要到 2032 年才会实现 12% 回报率的目标，而这之前可能有超过 4 万亿美元的资产面临减值风险。

图源：Pixabay

该机构预测到 2030 年将有超过 80% 的 Neocloud （新兴 AI 云服务供应商） 停止独立运营，这是因为其无法在行业支出增长有限的背景下于芯片迭代周期中收回投资。

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