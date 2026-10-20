官方定调 L2 级别智驾禁用“小蓝灯”，多家车企已于 7 月陆续收到相关消息

IT之家 10 月 20 日消息，工业和信息化部装备工业一司今日发布《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求（征求意见稿）》。其中明确，不具备 L3 级及以上自动驾驶系统的车辆，禁止安装 ADS 标志灯。这意味着 L2 级别智驾“小蓝灯”正式被官方禁用。

同时，ADS 标志灯的专用光色要求为蓝绿色。此前，L2 级别辅助驾驶信号灯大多采用蓝色。

据第一财经消息，今年 7 月，多家车企陆续收到禁用 L2 级别辅助驾驶“小蓝灯”的消息。参考IT之家此前报道，中国汽车标准化研究院官方发布公告指出，部分车辆产品安装使用“小蓝灯”，向其他道路参与者显示本车驾驶辅助系统处于工作状态。但当前“小蓝灯”存在灯光滥用情况，易引发安全风险。

另外，配备符合 GB 44721 规定，具备 L3 级及以上自动驾驶系统的车辆，选装前 ADS 标志灯、后 ADS 标志灯和侧 ADS 标志灯；对于配合 L3 级及以上自动化驾驶牵引车使用的挂车，选装后 ADS 标志灯和侧 ADS 标志灯。

IT之家提醒：辅助驾驶≠自动驾驶，即使开启相关功能，驾驶员也绝不能放松警惕，驾驶人才是最终的责任主体，开车时使用“智驾”，仍需驾驶人全程保持专注，时刻留意路况车况，不能分心、疲劳驾驶。

另外，根据汽车驾驶自动化分级的国家标准，驾驶自动化等级分为 0-5 级：

L0 为应急辅助

L1 为部分驾驶辅助

L2 为组合驾驶辅助

L3 为有条件自动驾驶

L4 为高度自动驾驶

L5 才是完全自动驾驶

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