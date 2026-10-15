宝马集团董事长聂科维：到 2030 年中国市场国产车型比例将提升至 95% 以上

IT之家 10 月 15 日消息，在今日的 2026 宝马中国创新日暨第六代动力电池下线仪式上，宝马集团董事长聂科维（Milan Nedeljković）发表演讲。

聂科维表示，中国是宝马创新和产业化的重要阵地，自 2010 年以来沈阳生产基地累计投资超过 1,200 亿元人民币，本土生产的宝马车已超过 700 万辆，其中近半数是在过去六年间生产下线；宝马已在中国建立了四大研发创新基地和三家软件公司，中国已成为集团全球创新体系的重要支柱。

聂科维宣布，宝马将进一步扩大在华重点车型的本土化生产，计划到 2030 年将国产车型比例提升至 95% 以上。

根据宝马集团最新战略规划，2027 年，中国市场将迎来近 20 款搭载新世代技术集群的全新和改款 BMW 车型。此外，宝马也在积极评估并研究扩大中国生产车型面向东南亚等海外市场的出口步伐。

据IT之家此前报道，2026 宝马中国创新日暨第六代动力电池下线仪式今日在辽宁沈阳举行，宝马第六代动力电池正式量产，标志着新世代车型在华国产化进程迈出关键一步。

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