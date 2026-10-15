宝马国产第六代大圆柱电池下线：令新世代 i3 变身“电动千里马”，1213 公里不充电

IT之家 10 月 15 日消息，宝马今天（15 日）宣布，第六代动力电池在沈阳正式下线。作为宝马新世代架构的核心，该电池项目总投资 100 亿元，规划面积 24 万平方米，是现有动力电池生产面积的 5 倍，实现了大圆柱电芯规模化应用，并与电芯、系统集成及 800V 高压平台高度协同。随着电池量产，第六代电驱系统三大核心部件已全面实现本土化生产。

根据介绍，宝马沈阳生产基地集研发、发动机及动力电池生产、整车制造于一体，具备稳定可靠的技术创新和高质量生产体系。

目前，宝马沈阳动力总成工厂成为宝马集团在德国市场以外唯一具备能量智控系统生产能力的工厂，也是宝马集团全球生产网络中唯一在同一厂区内集成铸造、发动机、动力电池和能量智控系统生产能力的生产基地。

依托第六代电驱技术与大圆柱电池在能效、安全及能量管理上的系统性突破，搭载该技术的新世代 BMW i3 在真实道路测试中完成了 1213 公里全程不充电的极限挑战，官方更称之为“电动千里马”（电池容量为 113.4kWh，完成行程后剩余电量为 1%）。

IT之家从宝马获悉，此次行程续航达成率号称达到 118%，百公里综合能耗为 8.8 千瓦时，创造 BMW 纯电车型有史以来最长单次行驶里程纪录。

宝马计划到 2027 年在中国市场推出近 20 款新世代技术平台车型，并拟于 2030 年将国产化率提升至 95% 以上。