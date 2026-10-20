三星公布旗下首款耳夹式耳机 Galaxy Buds On 细节信息：TwinBoost 扬声器系统、三麦克风设计

IT之家 10 月 20 日消息，三星电子今天向外媒 The Elec 介绍了旗下首款耳夹式耳机 Galaxy Buds On 的细节信息，该机将于 10 月 27 日在韩国率先上市，仅提供黑色版本，售价 299,000 韩元（IT之家注：现汇率约合 1,499 元人民币）。

据介绍，该产品采用开放夹式（clip-on）结构，佩戴时无需将耳机塞入耳道，旨在提升长时间佩戴的舒适度，同时让用户更容易感知周围环境声音，还支持 AI 感知操作功能。

针对传统耳夹式耳机低频表现较弱的问题，Galaxy Buds On 配备 TwinBoost 扬声器系统，采用两个规格相同的低音单元。此外，耳机能够根据周围环境噪声自动调节音量，并首次在 Galaxy Buds 系列中引入声音泄漏抑制技术，以减少播放声音向周围环境传播。

通话方面，Galaxy Buds On 配备三个麦克风及基于骨传导原理的振动传感器，在机器学习技术加持之下，可从环境噪声中分离用户语音，改善嘈杂环境下的通话质量。同时耳机还内置加速度计，能够自动识别左右耳，无论用户将耳机佩戴在哪一侧，都无需手动更改设置。

此外，当 Galaxy Buds On 连接支持 Galaxy AI 的手机或平板电脑后，用户可以通过语音指令启动 Gemini Live。此外，耳机支持头部手势操作，用户点头即可接听电话，摇头则可以关闭闹钟。耳机还提供 Quick Voice Memo 快速语音备忘录功能，长按耳机背部即可开始录音。