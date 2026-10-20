Linux 7.4 引入约 1.7 万行 Rust 内核代码，Zerocopy 一次跨越八个版本

IT之家 10 月 20 日消息，据 Phoronix 今日报道，Linux 7.4 的合并窗口已经开启，Rust for Linux 项目负责人 Miguel Ojeda 向内核主线提交了本轮 Rust 代码的拉取请求。

这批代码规模约 1.7 万行，是近期 Rust 内核支持中体量较大的一次更新，核心变化主要涉及 Zerocopy 库升级、内核基础设施改进及安全初始化机制增强。

最显眼的变化来自 Zerocopy crate。这个库为原始字节序列与结构化类型之间的安全转换提供 trait 和宏，Linux 7.4 将它一次性向前推进了八个版本。

由于 Zerocopy 直接参与内核中零拷贝路径的数据解释，版本跨度如此之大，意味着相关安全抽象和诊断信息会同步跟进。

与之配套的是工具链层面的调整：Rust for Linux 7.4 启用了不稳定的 proc_macro_span 特性，让所有过程宏的编译期诊断能够指向更精确的源码位置，而不是笼统地报错在宏调用处。

除库更新外，此次 Rust 内核代码还将调整工具链和基础设施，启用不稳定的 proc_macro_span 特性，以改善各类过程宏的诊断信息。IT之家注意到，内核 Rust 代码还将新增 mem 和 ratelimit 模块，并改进部分现有模块。

pin-init crate 也将获得功能增强，新增对元组结构体的支持，并允许以安全方式创建自引用结构，同时进一步改善错误诊断信息。

除了这份主要拉取请求，Linux 7.4 预计还将通过各子系统的独立拉取请求引入更多 Rust 代码更新，包括 NVIDIA Nova 驱动改进，以及 Rust DRM 图形驱动基础设施的相关工作。