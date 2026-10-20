中国国航拟合计引进 55 架空客系列飞机：目录价 124.4 亿美元，订单已进入最后审批环节

IT之家 10 月 20 日消息，中国国航今晚发布公告，公司 2026 年第二次临时股东会将审议两项飞机引进议案：向空客购买 15 架 A350-900，计划 2030 年至 2032 年分批交付；控股子公司深圳航空购买 40 架 A320NEO 系列，计划 2029 年至 2032 年分批交付。

两项交易已于此前经第七届董事会第十九次会议审议通过，但尚需股东会批准及国家有关部门核准后方可生效。

国航及深航早在 2026 年 7 月 17 日就已与空客签署飞机购置协议，当时的公告披露，55 架飞机按空客有效目录价格合计约 124.4 亿美元（IT之家注：现汇率约合 832.69 亿元人民币），其中 15 架 A350-900 目录价约 60.9 亿美元，40 架 A320NEO 约 63.5 亿美元。

国航明确表示，空客将在目录价基础上给予“较大的价格优惠”，实际对价低于目录价格，买方还可使用贷项备忘录支付最后款项或购买空客产品与服务。

两笔订单中，15 架 A350-900 补充的是国航的宽体远程运力。国航目前运营约 30 架 A350-900，平均机龄仅 5.1 年左右，2026 年 7 月国航从国内枢纽出发的 A350 航班中约 40% 执飞国际航线。这批飞机 2030 年起交付，届时将承接部分老旧宽体机的退役缺口。

深航的 40 架 A320NEO 则更偏向窄体机队的常规更新与规模维持。深航目前运营约 30 架 A320neo 和超过 70 架 A320-200，A320 系列是其单一机型机队的绝对主体。2029 年至 2032 年的交付窗口与深航现有机龄结构衔接，用于替换逐步老化的 A320ceo。