两代间隔 44 个月？消息称英伟达 RTX 6060 可能推迟至 2029 年发布，游戏性能不及 PS6

IT之家 10 月 20 日消息，硬件爆料人士 Kepler_L2 当地时间周一表示，英伟达下一代主流游戏显卡 RTX 6060 可能要到 2029 年才会推出，游戏性能大概也不如索尼 PlayStation 6（PS6）。

当然，RTX 6060 目前并非英伟达确认的正式产品名称。VideoCardz 表示，英伟达通常会在产品开发阶段使用芯片代号、板卡编号及 SKU 编号，最终市场名称往往要到临近发布、合作厂商获得包装模板和宣传材料后才会明确。英伟达目前尚未正式公布 GeForce RTX 60 系列的相关信息。

The Verge 今年 2 月报道称，英伟达 RTX 50 SUPER 系列显卡更新计划延期，RTX 60 系列原定于 2027 年底开始大规模量产的计划也可能推迟至 2028 年或更晚。

《The Information》也表示，受限于内存供应紧张，再加上英伟达优先保障 AI 芯片生产，是相关计划面临调整的背景之一。

VideoCardz 统计了英伟达历代 60 显卡的发布时间间隔：从 GTX 660 到 RTX 5060，各代产品之间的平均间隔约为 21 个月。如果 RTX 6060 到 2029 年才推出，与 RTX 5060 于 2025 年 5 月发布的时间相比，间隔将达到约 44 个月。