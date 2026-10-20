剑指苹果 iPhone Duo：三星 2027 最豪华 Galaxy Z 折叠手机阵容曝光，共计 6 款

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 9to5Google 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称三星为了对阵苹果的 iPhone Duo，计划在 2027 年推出规模空前的 Galaxy Z 折叠屏产品线，预估包含 6 款机型。

IT之家附上 6 款机型如下：

Galaxy Z Slide

Galaxy Z TriFold2

Galaxy Z Fold9 Ultra

Galaxy Z Fold9 Pro

Galaxy Z Fold9

Galaxy Z Flip9

在发布日期方面，消息称三星会分阶段推向市场，其中 Galaxy Z TriFold2 有望率先登场，时间可能紧随 Galaxy S27 系列之后。与初代三折叠相比，新一代产品预计将更轻、更薄，同时改善量产难度。此前初代 TriFold 据称因轻量化与生产问题，上市约三个月后便接近停售。

最受关注的是“Galaxy Z Slide”，该机可能采用垂直延展的滑盖设计，三星此前已在 MWC 和 CES 展示过类似概念，但概念机与量产产品之间仍有很大距离。若最终落地，它将成为三星在传统左右对折、上下翻盖和三折叠之外的第四种手机形态。

爆料提到整个 2027 年 Galaxy Z 系列将在电池续航、机身厚度和重量方面全面升级。不过，上述信息目前仍属未经三星官方证实的传闻，具体配置、屏幕尺寸、价格和上市地区均未知。