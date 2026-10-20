OpenBSD 8.0 正式发布：支持 64 vCPU 虚拟机，英特尔 Arc 显卡获支持

IT之家 10 月 20 日消息，开源类 Unix 操作系统 OpenBSD 8.0 今日正式发布，这是该项目的第 61 个正式版本，距离 7.9 发布恰好六个月。

对于一款以“默认安装三十余年仅出现两个远程漏洞”为荣的操作系统而言，8.0 的看点并不在某个单一功能，而在于虚拟化、图形栈和硬件平台支持三线同时向前推进，且推进幅度都不小。

根据 OpenBSD 官方发布公告，新版本在虚拟化、图形驱动、硬件兼容性、网络及安全等方面进行了多项更新。

虚拟化是此次更新的重点之一。OpenBSD 8.0 改进了内置的 VMM / VMD 虚拟化系统，新增多处理器支持，单个虚拟机最多可配置 64 个虚拟 CPU（vCPU）。

此外，新版本加入 x2APIC 模式支持，为 virtio 设备增加 MSI / MSI-X 中断支持，并为虚拟机提供校验和卸载功能，同时改进 QCOW 磁盘镜像处理。针对 32 位 Linux 虚拟机的兼容性问题也得到修复。

图形方面，OpenBSD 8.0 将 DRM 图形驱动更新至基于 Linux 6.18.53 的版本，并通过 inteldrm 驱动新增对英特尔锐炫 A 系列（Alchemist）显卡的支持。新版本还针对部分搭载英特尔 Alder Lake 处理器的系统出现的 GuC 超时问题提供了修复。

在内存管理方面，OpenBSD 8.0 将 AMD64 内核的虚拟地址空间从 4 GB 扩大至 512 GB，使系统能够映射超过 4 GB 的显存。ARM64 平台则新增休眠支持，并改进部分高通骁龙笔记本电脑的挂起与恢复功能。

RISC-V 平台也获得多项增强，包括内核支持 V 向量扩展、Advanced Interrupt Architecture（IT之家注：高级中断架构）以及 Sstc 定时器扩展。此外，新版本调整了部分硬件驱动，扩大对不同处理器、网络控制器和外围设备的支持范围。

无线网络方面，qwx 和 qwz 驱动新增对 802.11n 及 40 MHz 信道的支持，并改进固件通信、漫游可靠性和电源管理。以太网方面，新版本增加对英特尔 Panther Lake、Wildcat Lake 相关设备及 E610 控制器的支持。

安全性方面，OpenBSD 8.0 对内核和系统工具进行了多项检查与修复，包括改进 pledge 和 unveil 安全机制、加强可执行文件校验，以及修复可能导致越界访问、内存信息泄露等问题。PF 防火墙也获得更新，涉及 TCP 连接跟踪、数据包处理、竞态条件和潜在的越界内存访问问题。

系统自带的 HTTP 服务器新增自定义 HTTP 响应头支持，并将默认 TLS 密码套件配置从 compat 调整为 secure。网络管理方面，新版本引入 rtrd 和 rtrctl，支持 RPKI-to-Router 协议，同时改进了 bgpd 的路由验证、重连处理及相关功能。

加密组件方面，OpenBSD 8.0 集成 LibreSSL 4.4。在 libtls 中，混合后量子密钥交换算法 X25519MLKEM768 成为 TLS 1.3 的首选组。新版本还改进了证书验证、TLS 处理及多项密码学实现。

OpenSSH 则升级至 10.6，新增实验性的复合后量子 ML-DSA44/Ed25519 签名方案支持，并加入额外的身份验证选项。安全修复包括禁用 LZ77 字典编码器，以避免潜在的侧信道信息泄露。

软件包管理方面，pkg_add 改进了部分依赖处理循环的可靠性，fw_update 加强签名验证，syspatch 在检查更新时则避免不必要地下载完整归档文件。

桌面环境及应用软件也有更新。OpenBSD 8.0 的软件包集合包含 KDE Plasma 6.7.5、GNOME 49、Xfce 4.20、Firefox 157、Chromium 154、LibreOffice 26.8、GCC 16.1 和 PostgreSQL 18.6 等版本，同时提供 Wayland 1.26，以及 Sway、Niri、Labwc 和 Wayfire 等合成器。

OpenBSD 8.0 已可通过项目官方镜像站下载，现有 OpenBSD 7.9 用户也可参考官方升级指南更新系统。官方提醒，升级前应阅读相关操作说明，并提前检查磁盘空间、配置变更及软件包升级要求。