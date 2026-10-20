大疆 Osmo Pocket 4P 双主摄口袋摄影机 3799 → 3229 元国补直降：1 英寸 LOFIC 主摄 +60mm 中焦镜头

大疆 Osmo Pocket 4P 双主摄口袋电影机 2026 年 6 月开售，搭载全新一英寸广角主摄，支持 17 级动态范围和 D-Log 2 色彩。新增 60mm 中焦镜头，最高可录制 4K/240 FPS 慢动作视频，定价 3799 元起。

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IT之家在此援引官方新闻稿，Osmo Pocket 4P 的广角主摄拥有 20mm 等效焦距和 f/2.0 光圈，在 LOFIC 技术加持下可实现 17 级动态范围。新增的中焦镜头则是具备 60mm 焦距和 f/1.8 光圈，支持 3 倍光学变焦与最高 12 倍变焦。

性能方面，这款相机支持全新 D-Log 2 色彩模式与 10-bit 色深，能够让高光和阴影保留更丰富的细节层次，最高支持 4K/240 FPS“电影级”超清慢动作录制；视频模式下还可使用慢门拍摄，记录流光轨迹、运动模糊。

同时，这款相机拥有三轴机械云台增稳技术，能够让行走、跟拍和转场画面保持稳定。搭载智能跟随 8.0 技术，支持全焦段跟随、多人跟随与主角跟随模式，最高支持 12 倍变焦跟随。机内支持实时调节磨皮、美白等级与肤色冷暖，内置 6 款胶片色调，可拍摄更具风格的影像。

Osmo Pocket 4P 连接 DJI Mimo App 后还能够解锁更多美颜玩法，用户可以通过剪辑预设、色彩配方开展后期剪片与调色。相机提供黑、白两种配色，用户可依照个人风格自由选择。

规格方面，这款相机内置 103GB 存储空间，无需插卡就能录像。支持 USB 3.1 协议，有线传输速率至高可达 800MB/s，最长续航可达 210 分钟，支持快充。具备 Wi-Fi 直播、网络会议、网络摄像头和机内时间码等专业功能。支持选配补光灯、美颜柔光镜、ND 镜套件、取景遥控器等配件，扩展生态。

IT之家附该相机各版本售价如下：

标准套装：3799 元，内含相机本体、补光灯、1/4" 螺纹手柄、便携收纳袋、USB-C PD 数据线（USB 3.1）等；

Vlog 套装：4299 元，内含相机本体、DJI Mic Mini 2 发射器、补光灯、取景遥控器、迷你三脚架、1/4" 螺纹手柄、收纳包、便携收纳袋、USB-C PD 数据线（USB 3.1）等。

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