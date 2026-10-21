耗时近十年，波音 737 MAX 10 客机终获美国 FAA 适航认证

IT之家 10 月 21 日消息，波音公司（Boeing Co.）的 737 Max 10 客机获得了美国监管机构的认证批准，为这款窄体客机系列漫长的认证历程画上句号。该认证进程曾因两起致命空难以及一系列质量问题而中断。

737 Max 10 是波音单通道客机中体型最大的机型，用来对标竞争对手空客公司（Airbus SE）的 A321neo。这款飞机拥有超过 1500 架订单，属于 Max 系列里人气较高的衍生机型，美国联合航空控股公司（United Airlines Holdings Inc.）、阿拉斯加航空集团（Alaska Air Group Inc.）等航司均有采购。Max 系列里体型最小的 737 Max 7，已于 8 月获得美国联邦航空管理局（FAA）的认证。

美国联邦航空管理局局长布莱恩 · 贝德福德（Bryan Bedford）在新闻稿中表示：“联邦航空管理局在全面审查飞机设计与安全要求后作出了这一决定。”他还补充，监管机构后续将“继续要求波音遵守最高安全标准”。

彭博社 7 月曾报道，美国联邦航空管理局预计在 10 月前后完成 Max 10 的认证。此前波音披露该机型导航系统存在一处软件故障，一度让这一时间线产生变数，但美国联邦航空管理局专家组判定该问题不会带来安全风险。

波音民用飞机集团首席执行官斯蒂芬妮 · 波普（Stephanie Pope）在当地时间周二的声明中称：“737-10 拥有更大载客量、更远航程以及同级别最优的座位经济效益，这一平台将为全球航司创造更多价值与机遇。”

737 MAX 10 是波音最重要的新型客机之一，为航空公司提供了替代已停产 757 客机的解决方案。这款最大型号将和其他 Max 系列机型一起，帮助波音修复资产负债表、削减债务。根据波音官网资料，该机型最多可搭载 230 名乘客，最大航程可达 3,100 海里（IT之家注：约 5,741 公里）。

美国交通部长肖恩 · 达菲（Sean Duffy）表示，简化飞机认证流程，对美国和欧洲、中国开展竞争至关重要。他提到，Max 10 的认证耗时近十年。当地时间周二，在西雅图北部波音宽体机厂区举办的仪式上，达菲称：“我必须让你们更快完成飞机认证，你们也必须更快把产品推向市场。”

负责研发项目的波音高管迈克 · 辛内特（Mike Sinnett）之后表示，加拿大与欧洲的监管机构预计将在“大概数月内”完成各自对 Max 10 的认证审批。