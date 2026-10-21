法拉利 CEO 维尼亚盛赞特斯拉 Roadster 设计：行业正需要这种大胆创新

IT之家 10 月 21 日消息，据路透社 20 日报道，法拉利 CEO 贝内代托 · 维尼亚对特斯拉新款 Roadster 跑车的发布会给予了高度赞赏：新车的设计，证明了即使在成熟的汽车市场，仍然可以大胆创新。

特斯拉上周发布了重新设计的 Roadster，展示了新车借助源自 SpaceX 技术的推进器完成腾空等特技动作的能力，新车计划于 2028 年投产。

据IT之家了解，资本市场对 Roadster 的反应不一。特斯拉股价起初上涨，但分析师指出，考虑到该项目多年来反复延期，新车距离正式交付仍有很长一段时间。

法拉利同样面临着消除外界疑虑的挑战。今年 5 月，法拉利发布品牌首款纯电动车型 Luce 时，股价在米兰市场下跌。

维尼亚认为，汽车制造商必须敢于尝试，而外部团队的参与对 Luce 的开发尤为重要。“如果只靠我们自己，就不会有这样的成果。换句话说，外部人士的观察促使我们思考一系列问题，并找到了一些答案。”

维尼亚在意大利汽车杂志《Quattroruote》举办的一场汽车行业会议上接受采访时，给特斯拉 Roadster 发布会的技术表现和展示效果都打了 10 分满分。“这说明汽车行业还有很大的创新空间。我们必须继续怀揣梦想。作为欧洲人，我要感谢你们，让我们看到，即使在传统行业，也依然能够创新，敢于大胆尝试。”