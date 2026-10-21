Momenta 曹旭东：2028 年有望迎来 L4 自动驾驶规模化拐点

IT之家 10 月 21 日消息，据新华网报道，在本周的 2026 物理 AI 与世界模型大会上，Momenta CEO 曹旭东指出世界模型正加速智驾摩尔定律，预判 2028 年将成为 L4 规模化落地的重要拐点。

曹旭东将智驾安全性与性能每两年提升十倍的趋势概括为“智驾摩尔定律”，并判断 2026 年至 2028 年，头部企业有望实现相关指标每年提升十倍。

曹旭东认为，世界模型、数据规模（Data Scaling）和模型规模（Model Scaling）的持续扩展是主要驱动力。

IT之家从报道获悉，截至目前，Momenta 累计量产交付超过 130 万台，累计行驶里程接近 200 亿公里。首个 10 万台交付用时约 24 个月，最新 10 万台已不足一个月，驾驶经验的积累正在加速。

曹旭东介绍，Momenta 的“兄弟公司”新芯航途（XHEART）围绕大模型需求定义芯片，有望在同等成本、功耗下将性能提升约十倍，下一代 X9 芯片将支持端侧模型规模进一步扩大 100 倍。双方通过大模型与芯片的软硬协同，以模型需求牵引芯片设计，以芯片支撑模型扩展，结合持续增长的量产数据与不断演进的世界模型，推动“智驾摩尔定律”加速兑现。