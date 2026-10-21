揭秘 Roadster 动力电池：特斯拉最先进技术加持，10 分钟补充 70% 电量

IT之家 10 月 21 日消息，特斯拉工程副总裁拉斯 · 莫拉维近日接受 Hagerty 采访时透露，公司为 Roadster 开发了迄今最先进的高压动力电池包，凝聚了特斯拉 20 多年来制造电动汽车积累的全部经验。

特斯拉未公布 Roadster 的电池容量，仅透露新车续航超过 483km，充放电性能“相当强劲”。莫拉维解释说，Model Y 和 Model 3 等主流车型更看重电池的使用寿命，Roadster 则把功率密度和性能放在首位。

Roadster 使用特斯拉自主研发的 4680 圆柱电芯，被莫拉维形容为“专为高功率输出开发的电池配方”，电池本身则仍采用以镍为主要材料之一的锂离子体系。

Roadster 的电池散热设计同样更值得关注。顶配车型采用双后置电机，峰值功率达到 1341 马力，峰值扭矩为 1399N·m。如此强劲的动力输出也对电池冷却提出了很高的要求，一旦散热不足，电芯就会迅速升温。为此，特斯拉在每颗电芯两侧都布置了冷却管路。

IT之家获悉，电芯外壳也从钢材改为铝材，不仅减轻重量，还能提高散热效率。电池包上盖则采用钛板，比传统钢板更轻、更薄，隔热性能也更出色。底部仍使用铝制护板，以抵御磕碰和冲击。通过这些设计，Roadster 的电池既能支持大功率放电，也能在短短几分钟内快速补电。

莫拉维称，Roadster 仅需约 10 分钟，就能将电量从 15% 充至 85%，充电表现可与欧美车企速度最快的电动汽车媲美。例如，全新 AMG GT 凭借 600kW 的峰值充电功率，只需 11 分钟就能将电量从 11% 充至 80%。其他新款高端电动汽车从 10% 充至 80%，通常需要 16 至 20 分钟。

Roadster 究竟支持多大的峰值充电功率，特斯拉还没有给出明确答案。莫拉维称，新车的峰值充电功率介于 500kW 和 1MW 之间，但跨度如此之大，仍难以判断实际水平。电压平台同样如此，特斯拉只透露新车采用 800V 至 1000V 的高压架构。