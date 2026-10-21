中国电信孵化的具身公司“伽马智能”成立，推进人形机器人“自进化”

IT之家 10 月 21 日消息，中国电信人工智能研究院（TeleAI）10 月 20 日官宣，具身智能公司“伽马智能（Gamma Robtics）”近日在上海市徐汇区注册成立。

该公司是 TeleAI 孵化的首个市场化创新企业，聚焦自进化人形机器人全模型创新及应用，并将与 TeleAI 共建人形机器人实验室，联合推动科研成果转化为面向产业真实场景的产品与服务。

伽马智能由中电信（上海）人工智能产业私募基金进行战略投资，中国电信集团 CTO、首席科学家、中国电信人工智能研究院（TeleAI）院长李学龙教授出任科学顾问，白辰甲博士任创始人及首席执行官。

IT之家查询发现，中电信（上海）人工智能产业私募基金由中国电信携手上海国投先导基金、央企战略性新兴产业发展基金、徐汇区下属上海汇资等机构共同出资设立，形成“央企 + 地方国资 + 国家级战新基金”的多层次资本架构。

依托中国电信在通信、网络、算力、数据、场景的核心优势，以及 TeleAI 的新一代通信网 —— 智传网（AI Flow）的创新能力，伽马智能将重点围绕人形机器人的“自进化”与“全身模型”推进研发，致力于实现机器人在真实交互应用中持续学习，形成移动、平衡与操作相互协同的全身能力，并与云端模型和各种智能节点深度协作，支持机器人共享经验、协同完成任务。