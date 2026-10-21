吉利杨学良称甲醇汽车在寒冷地区综合使用成本低于纯电车型，银河星耀 6EF 即将面向大众消费者上市

IT之家 10 月 21 日消息，2026 可持续全球领导者大会于 10 月 20 日-22 日在上海黄浦世博园区举办。

据新浪财经今日报道，吉利控股集团董事长李书福在大会演讲中指出，吉利坚定推进电动化、智能化转型，其中甲醇电动路线是吉利一直在探索的可持续发展路线。

李书福在演讲中透露，截至目前，吉利投入运营的甲醇电动车型超过 6 万台，累计行驶里程突破 250 亿公里。在乘用车领域，吉利银河星耀 6EF 已在营运市场累计投放超过 6000 台，覆盖网约车、出租车、公务用车等多个场景，这款车型将于近期正式面向大众消费者上市。

吉利控股集团高级副总裁杨学良强调了中国能源结构的现实约束。中国“富煤、少油、贫油”，但却是全球最大的甲醇生产国和使用国，60% 的甲醇在中国被消耗，过去主要用于化工原料而非交通燃料。

吉利看到的是甲醇作为燃料的天然优势：常温常压下为液态，储运加注无需加压，含氢量高，燃烧效率高，排放清洁。杨学良给出了一组具体数据：甲醇的硫排放几乎为零，颗粒物排放比汽油降低 98%，一氧化碳降低 88%。这些特性使甲醇成为解决极寒环境、长距离重载、电网薄弱区域痛点的现实方案。

更关键的是，甲醇与风光电形成了互补，“弃风、弃光”这些不稳定电力可以通过电解水制氢、结合空气中捕集的二氧化碳合成甲醇，将电能以液态方式存储下来。

杨学良以杭州一家加注站为例，对比了当前价格：95 号汽油枪口价约 9.15 元，而补贴后的甲醇价格仅 2.56 元。对于日均行驶里程长的网约车和出租车司机，这意味着实实在在的收入增加。

杨学良指出，在甲醇价格保持稳定的情况下，甲醇混动汽车的全生命周期使用成本能达到跟纯电汽车基本相同的价格。而在东北等寒冷地区，甲醇混动汽车的综合使用成本甚至低于纯电车型，因为续航不打折扣。

基础设施方面，目前全国已建成各类甲醇加注站 1400 多座。杨学良表示：传统加油站改造一个甲醇加注枪成本仅十几万元，清洗储油罐、更换加注设备即可完成。