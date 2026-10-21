人类首次！超级计算机将随月球车登陆月球，还要跑 AI 实验

IT之家 10 月 21 日消息，一辆搭载创造历史的超级计算机的月球车已准备好发射，奔赴月表，其设计还借鉴了火星探测的相关经验。

今年晚些时候，Astrolab 公司将在“格里芬一号”（Griffin Mission 1，简称 Griffin-1）任务中，发射无人月球车 FLIP 前往月球南极。这家加州企业是 NASA 选中的两家公司之一，负责为阿尔忒弥斯计划研发可行驶月球车。FLIP 上将搭载慧与（HPE）的星载 4 号计算机（Spaceborne Computer-4），这是一套专为太空环境打造的先进计算模块。

据IT之家了解，这将是人类首次在月面开展高性能计算与人工智能的实测。随着 NASA 通过阿尔忒弥斯计划逐步推进载人重返月球，这类技术进步旨在支撑未来人类在月球及其周边区域的驻留与经济活动。

Astrolab 创始人兼首席执行官贾里特 · 马修斯（Jaret Matthews）当地时间 10 月 14 日在公司总部举办的媒体活动上表示：“今年晚些时候，我们会把 HPE 首台超级计算机送上月球，实现 GPU（图形处理器）在月球的首次部署，并在月球开展首批 AI 实验。他们正在开拓全新领域，走在行业前沿。”

这台计算机轻量化、结构紧凑、独立封装，无风扇设计。其搭载带 GPU 的低功耗 64 位 CPU（中央处理器），会接入 FLIP 月球车的冷却系统，由车上电池与太阳能电池联合供电。计算机还配套铠侠（KIOXIA）固态硬盘用于数据存储。

这套超级计算机与 AI 系统会在本次无人任务中完成哪些工作？首要目标是验证设备在极端环境下的运行状态。计算机采用导热铝合金制造，专门针对月球南极的特殊环境设计。虽然研发阶段已经测试其耐受月表极端温度与恶劣条件的能力，但本次发射任务的核心目标，就是证实这套先进设备能够在真实月面环境稳定工作。

马修斯在媒体活动上接受采访时称：“NASA 给我们提出了一个艰巨挑战。设备要设计成可在月表连续工作一整年。也就是说，要熬过多个月夜 —— 最长可达 150 小时的完全黑暗时段，期间无法获取太阳的能量与热量。另外，宇航员不在月面时，月球车需要长期半自主运行…… 所以我们要打造一套半自主平台，能够在月球行驶数百公里，持续工作数月。”

如果一切顺利，这台计算机的价值不止于验证设备耐用性。它还会分析任务采集的视觉数据，实现自主观测，同时处理导航、制图与地形分析。本次任务还将测试 AI 能力，不过具体应用场景尚未公布。HPE 在一份声明中提到：“一套 AI 服务容器将验证可扩展 AI 服务应用在月球上的可靠部署。”

现阶段还无法确定，本次验证完成后，这些能力将如何应用于后续载人登月任务。国际空间站上的宇航员早已使用计算机完成通信、科学实验等太空日常工作，但我们尚不清楚未来登月宇航员将如何运用这套能力，尤其是新增 AI 之后。

从火星走向月球

这项技术有趣的一点在于其技术渊源。HPE 数十年来持续为 NASA 提供算力支持，而马修斯本人曾任职于 NASA 喷气推进实验室（JPL），这段经历也被带到本次项目中。

马修斯说：“将在月球星载计算机上运行的一项实验，是喷气推进实验室开发的定位软件。这套算法曾在火星投入使用，本次是它首次登陆月球。”

他补充道：“月球和火星都没有 GPS 信号，因此定位、确认自身在地表的位置十分困难。我们将要运行的本质是喷气推进实验室开发的一套机器学习算法：读取内存中存储的地图，和周围实地地形比对、完成匹配。简单来说，匹配本地地形特征与内置地图，以此确定自身位置，避开危险陨石坑。”

顾名思义，格里芬一号是 Astrobotic 研发的格里芬机器人登月舱的首飞任务。这家位于匹兹堡的公司，在 NASA 商业月球有效载荷服务计划（CLPS）下执行本次格里芬一号任务。除 FLIP 月球车外，本次任务还将把 Astrobotic 的小型无人月球车 CubeRover、光学导航系统 LandCam-X，以及人类历史微型档案库 Nanofiche GLPH（人类文明银河档案馆）送到月表。

马修斯在另一份声明中补充：“月球对先进计算而言环境严苛，我们很高兴能为 HPE 提供在月表验证技术的机会。FLIP 月球车可搭载多种载荷，本次任务将证明商用月球移动平台能够支撑技术研发与科学探索。”