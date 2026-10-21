谷歌 Chrome 浏览器 156 稳定版发布，修复 353 个漏洞

IT之家 10 月 21 日消息，谷歌昨日（10 月 20 日）发布公告，宣布 Chrome 156 浏览器也已迈入稳定（Stable）通道，将陆续向 Windows、Mac 和 Linux 用户推送。

版本号方面，Chrome 156 的桌面稳定版版本号为 156.0.8078.47，部分 Windows 和 Mac 用户可能看到 156.0.8078.48。更新内容方面，谷歌在官方发布说明中将其概括为“修复与改进”，未在稳定通道公告中单独列出安全修复或功能清单。

浏览器底层存储架构方面，IT之家援引博文介绍，Chrome 156 将 IndexedDB 的实现迁移至 SQLite 后端，取代此前结合 LevelDB 与扁平文件的方案。谷歌表示，这一改动不会改变网页开发者使用的 API，但有望提升可靠性，并在一定程度上改善性能。

对网页开发者来说，Chrome 156 带来多项实用能力。其中，CSS 新增 random () 函数，可直接在样式表中生成指定范围内的随机数值，用于随机排布元素、生成变化效果等场景；同时支持通过 random-key 控制随机值的缓存与共享方式。

模块加载体验也得到改善。过去网页模块加载失败的结果可能被缓存，导致用户在网络恢复后仍难以重试。Chrome 156 允许开发者再次调用 import () 手动重试失败的模块加载，有助于提升弱网环境下的网页可用性。

安全方面，本次更新包含 353 项安全修复，其中包括 6 个严重漏洞。