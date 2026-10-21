电子版机动车行驶证国家标准发布：明年 4 月起实施，App 扫证件码可验真伪

IT之家 10 月 21 日消息，据央视新闻今日报道，市场监管总局（国家标准委）批准发布《交通管理电子证照 机动车行驶证》国家标准，标准将自 2027 年 4 月 1 日起实施。此前，《交通管理电子证照机动车驾驶证》已自 2026 年 7 月 1 日起实施。

近年来，公安交管政务服务“一网通办”深入推进，2021 年底，电子驾驶证在全国推广应用，驾驶人通过“交管 12123”App 即可申领、出示，广泛应用于业务窗口、保险理赔、汽车租赁等场景；2024 年 7 月起，电子行驶证启动试点，同年 11 月起分 3 批在全国全面推行，两项电子证照极大地便利了群众和企业办事出行。

为规范交通管理电子证照的生成、处理和共享，支撑全国统一的公安交通管理电子证照管理系统建设，公安部组织制定了交通管理电子证照系列国家标准。IT之家附主要内容如下：

一是统一证照信息要求 。《交通管理电子证照机动车驾驶证》国家标准规定了电子驾驶证的证照信息、文件要求和照面样式。证照信息包括姓名、证号等驾驶人身份信息和准驾车型、累积记分、驾驶证状态等驾驶资格信息；智能终端主页、副页展示证照信息，二维码随出示动态生成、标注生成日期和出示时间。《交通管理电子证照机动车行驶证》国家标准规定了电子行驶证的证照信息、文件要求和照面样式。证照信息包括车辆类型、号牌号码、车辆识别代号等登记信息和机动车状态等动态信息。

二是创新授权使用机制 。《交通管理电子证照机动车行驶证》标准还增设授权使用人、用途事项等授权信息，机动车所有人可以按业务场景授权他人使用电子行驶证，全程留痕可查，防止证照冒用滥用。

三是强化安全技术防护 。两项标准的数据文件均采用国产 SM2 密码算法进行数字签名，具备防伪造、防篡改能力，敏感信息脱敏展示。

四是统一照面样式和编码规则。两种电子证照的证照编号、证照标识全国统一，动态信息均随公安交通管理信息系统实时更新，为电子证照跨地区、跨部门、跨平台共享互认提供统一技术依据。

两项国家标准为电子证照的生成、处理、共享以及公安交通管理电子证照管理系统的开发提供统一规范。今后，群众出示电子驾驶证或电子行驶证后，使用“交管 12123”App 扫描证照上的二维码即可核验真伪，群众和企业亮证办事将更加便捷。