消息称《上古卷轴 6》预计 2028 年发售，有望成 XBOX Helix 次世代主机独占游戏

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 Wccftech 今日报道称，《上古卷轴 6》预计将在 2028 年发售，或将成为微软 XBOX“Project Helix”次世代主机的独占游戏之一。

《财富》杂志今日报道称，XBOX 次世代主机不会早于 2028 年圣诞购物季推出。爆料人士 Kepler_L2 认为，AMD 方面原本的研发进度，是准备让 XBOX Helix 在 2027 年圣诞季推出。微软很可能在等一款重磅级独占游戏，以便与主机同步上市带动装机量。

虽然微软最近几年似乎已经不再使用这种销售策略，而是主打全平台。但 XBOX CEO 夏尔马已经在大刀阔斧地改革，其中就包括重新推出主机独占游戏。《战争机器：事变日》和《发条革命》就是这一变化的最好体现。从现实角度讲，微软选择一款重磅独占游戏为新主机保驾护航，确实是合理策略。

IT之家了解到，《上古卷轴 5：天际》有史以来最畅销的游戏之一。截至 2026 年 7 月，本作销量已经突破 6500 万份。

并且，《上古卷轴》系列开发商贝塞斯达已经在同时推进多个项目，包括更新《辐射 76》《星空》，以及推进《辐射 5》前期制作、监督 Obsidian 开发全新《辐射》游戏等。该工作室近期也受到了裁员潮影响，因此《上古卷轴 6》有可能会延期。更重要的是，经历《星空》首发失利后，贝塞斯达肯定需要拿出一鸣惊人的作品，如果再度失手，那后果可想而知。

不过需要注意的是，上述消息仅是根据已有线索的合理推测，微软官方暂未确认。